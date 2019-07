Torres | domani inizia la preparazione alla nuova stagione

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Parte ufficialmente, con il ritrovo di squadra e staff allo stadio “Vanni Sanna”, lasportiva della2019/2020. Un gruppo quasi totalmente nuovo a disposizione del tecnico Marco Mariotti che potrà contare su giocatori di esperienza, giovani che si sono distinti nelle passate stagioni e tantissimi talenti sassaresi, riuniti sotto la maglia rossoblù in un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro. Il programma di avvicinamento al primo impegno ufficiale, la gara di Coppa Italia del 18 agosto, prevede la consueta tappa allo stadio di casa, con il primo incontro dei giocatori che avverrà lunedì 22 luglio, alle 11, al “Vanni Sanna”. Dopo aver vestito per la prima volta le insegne della squadra, e dopo le foto di rito, i rossoblù si ritroveranno per pranzo. Nel pomeriggio, dalle 17, primo allenamento al “Peppino Sau” di Usini, sede del ritiro dal ...

