Tav | la Lega riapre la polemica con il M5S | “Basta tentennamenti | rispettiamo il

Alta velocità - la Tav di Afragola collegata al metrò : parte la sfida : L'obiettivo è ambizioso ma non più impossibile: trasformare la stazione ferroviaria Alta velocità di Afragola in una nuova porta di ingresso alla rete metropolitana di Napoli...

Caso Cucchi a Roma - generale Casarsa : "Nessun contatto con medici legali". Ilaria : "Decisero morte di Stefano a Tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale è imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel Tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"

Lega - Salvini : “Savoini non invitato da me. Non so cosa ci facesse a quel Tavolo - chiedetelo a lui” : “Scusate il ritardo, stavo nascondendo i rubli sotto il cuscino”. Così, con una battuta, Matteo Salvini apre la conferenza stampa al Viminale con i gestori delle discoteche italiane. “A che titolo partecipò Savoini all’incontro con il ministro dell’Interno russo di ottobre? Ma che ne so, chiedetelo a lui, con me c’è sempre tanta gente”. All’incontro di pochi giorni fa a Villa Madama con Putin, ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Savoini? Non l’ho invitato io - non so perché fosse a quel Tavolo» : Il ministro dell’Interno si difende e attacca il responsabile dell'associazione Lombardia-russia: «Questa inchiesta è ridicola. Posso produrre tutti i documenti relativi ai passeggeri che hanno viaggiato con me. Chiedete a Savoini cosa facesse lì»

Russiagate - indagato l'ex porTavoce di Salvini per i presunti fondi russi alla Lega : Nell'audio diffuso dal giornale statunitense Buzzfeed, in cui si sentono tre italiani interloquire con tre russi, l’unica...

Autonomia - scontro al Tavolo Lega-M5S : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Autonomia - lite al Tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo M5S-Lega al vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - Lega e M5S fanno saltare il Tavolo. Il Carroccio : “Si torna indietro”. Pentastellati : “Vogliono gabbie salariali” : La Lega: “Sull’Autonomia invece di andare avanti si torna indietro“. E il M5S: “Vogliono le gabbie salariali”. Finisce con uno strappo, ancora prima di iniziare, il vertice sull’Autonomia differenziata a Palazzo Chigi, alla presenza – fra gli altri – del premier Giuseppe Conte e dei due capi politici Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “I Cinque Stelle condannano il sud ...

Governo ultime notizie : Tav ed Eutanasia - le posizioni M5S-Lega : Governo ultime notizie: Tav ed Eutanasia, le posizioni M5S-Lega Non c’è solo l’immigrazione e la partita con Bruxelles nell’agenda di Governo. Se per la seconda sembra ormai cosa fatta (grazie all’aggiustamento strutturale promesso per la prossima legge di bilancio), per il tema migratorio sembra ci sia sempre più sintonia tra Lega e Movimento, con i pentastellati che si sono avvicinati sempre più alle posizioni del ...

SÌ Tav/ Le idee di Lega - Piemonte e Ue per "sbloccare" Conte : L'Ue porta al 55% il contributo per la Torino-Lione. E il nuovo governatore Alberto Cirio scrive al premier per avere un via libera definitivo

Tav - Alitalia - Ponte Morandi : il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano : Parte la gara anche per il versante italiano della Tav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, ...

Autonomie - Cinquestelle e Lega non trovano l'accordo : il testo non sarà sul Tavolo del Cdm : Fumata nera al vertice durato circa tre ore a Palazzo Chigi. Fonti del Carroccio contro il M5s: "Fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati". La replica: "E' nel contratto e si farà, ma serve condivisione"