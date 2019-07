Straordinaria scoperta sull’evoluzione degli insetti

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) La diversita’ e l’evoluzione di dimensioni e forme delle uova d’dipendono soprattutto dal luogo in cui le specie depositano unito ad altri fattori secondari, ma non rispondono a modelli globali prestabiliti, diversamente da quanto ritenuto in passato. E’ questo l’esito di una ricerca portata avanti da un team della Harvard University, pubblicata sulla rivista ‘Scientific Data and Nature’. Secondo molti esperti la loro ricerca rivoluziona la dottrina evolutiva finora accreditata, che attribuiva la diversita’ delle uova d’a sole pressioni morfologiche, ecologiche e dello sviluppo. Un lavoro minuzioso di censimento e studio di 10.500 tipi di uova di circa 6700 specie di 500 famiglie diverse di, tutti contenuti in un nuovo database creato dalla prestigiosa universita’ statunitense. Da questa catalogazione ...

