Stati Uniti nella morsa del caldo | a New York “le temperature più alte da anni | vanno

La crisi tra Iran e Stati Uniti - spiegata bene : Come siamo arrivati agli attacchi contro le petroliere, alle minacce e agli ordini di guerra sospesi all'ultimo minuto, per chi vuole capirlo una volta per tutte

Scherma - Mondiali 2019 : Italia in semifinale nella spada femminile a squadre! Battuti gli Stati Uniti : Grandissima prestazione delle spadiste azzurre, che volano in semifinale nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici prosegue il proprio cammino grazie alla vittoria nei quarti di finale per 25-22 contro le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti. Le nostre portacolori hanno saputo quindi superare delle avversarie molto forti ...

Stati Uniti - cinque casi di tumore infantile nella stessa scuola : si cercano le cause : Kyle aveva solo nove anni quando nel 2016 gli diagnosticarono un tumore al rene. Ora, per fortuna il bambino sembra aver superato la malattia, ma Kellie, sua madre, non si dà pace: “Il mio istinto mi dice che c’è qualcosa che ha causato il problema”, ripete la donna alla Cbs. In effetti, oltre al figlio, altri quattro bambini che frequentavano la Weston Elementary School si sono ammalati di cancro negli ultimi anni. Un numero impressionante per ...

Missione spaziale Apollo 11 - Stati Uniti in festa : Trump riceve Aldrin - Collins e la famiglia Armstrong alla Casa Bianca [FOTO] : Stati Uniti d’America in festa per celebrare il 50° anniversario della Missione spaziale Apollo 11. Due astronauti dell’Apollo 11 e i familiari del terzo ricevuti alla Casa Bianca, l’obelisco del Washington Monument illuminato di sera come il razzo Saturn V in uno show spaziale, la tuta di Neil Amstrong restaurata e nuovamente esposta al pubblico dopo 13 anni: sono alcune delle iniziativa con cui l’America celebra il ...

L’Iran dice che non è vero che gli Stati Uniti hanno abbattuto un suo drone : Il governo dell’Iran – nella persona del viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi – ha smentito che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un suo drone nello stretto di Hormuz. L’abbattimento era stato annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui la portaelicotteri

Giocando a Fortnite Turner Tfue Tenney guadagna più di Trump come presidente degli Stati Uniti : Per molti di noi, perseguire una carriera in politica potrebbe essere più redditizio che cercare di guadagnare denaro attraverso i videogiochi. Per pochi eletti, tuttavia, gli eSport permettono un guadagno superiore a quello di presidenti e primi ministri.All'inizio di questa settimana, Techguided ha pubblicato uno studio che confronta il reddito dei 500 giocatori professionisti di maggior successo con lo stipendio dei rispettivi capi di stato. ...

Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz : Il presidente statunitense Donald Trump ha detto giovedì che la portaelicotteri americana USS Boxer ha abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman. Il drone, ha aggiunto Trump, è stato considerato una

Tre città negli Stati Uniti hanno deciso di vietare il riconoscimento facciale : (foto: Getty Images) Tra più privacy e più sicurezza, gli Stati Uniti scelgono la prima. Il consiglio comunale di Oakland, l’ottava città della California, ha approvato all’unanimità un provvedimento che vieta alle autorità locali, compresa la polizia, di usare il riconoscimento facciale per fare indagini, acquisire più informazioni sulle persone o rintracciare individui. L’ordinanza è simile a quella già approvata ...

Gli Stati Uniti hanno escluso la Turchia dal loro programma sugli aerei da guerra F-35 : Il governo degli Stati Uniti ha confermato mercoledì di avere escluso la Turchia dal suo programma sugli aerei da guerra F-35, nonostante i due paesi siano alleati e facciano parte della NATO. La decisione statunitense era stata anticipata da tempo,

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stati Uniti in fuga dopo la seconda frazione - Italia nona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.35: UN TRENO ACERENZA!!!! Pazzesco il lucano e l’Italia vuole andare in vetta!!! 01.32: Italia in grande rimonta Acerenza che sta portando l’Italia nelle prime posizioni!!! Comanda la Cina davanti agli Stati Uniti. Acerenza in terza posizione!!! 01.28: Italia in nona posizione con 36″2 di ritardo dalla vetta degli States. Acerenza dovrà prodursi in una grande ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stati Uniti in fuga dopo la prima frazione - Italia molto attardata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.18: Stati Uniti, Israele, Cina, Ecuador, Germania, Brasile, Ungheria, Spagna, Australia, Francia, Canada, Giappone e Italia, la situazione dopo il cambio 01.15: Cattive notizie per l’Italia che è 13esima a 24″3 dalla vetta. Wilimovski per gli States può fare il vuoto in questo momento e guadagnare un margine importante 01.11: Grandiosa l’americana Anderson che sta nuotando ...

Stati Uniti - ergastolo per El Chapo e multa da 12 - 6 miliardi di dollari : Finira' in un carcere la vita violenta di Joaquin "El Chapo" Guzman: il narcotrafficante messicano e' stato condannato da un giudice federale di New York all'ergastolo per i dieci capi d'accusa, piu' ulteriori trent'anni di carcere per il possesso di armi automatiche, e al pagamento di 12,6 miliardi di dollari come risarcimento allo Stato. "Le prove schiaccianti presentate al processo hanno dimostrato che (Joaquin Guzman) era leader spietato e ...

Sbarco sulla Luna - il videomessaggio di Buzz Aldrin : “Gli Stati Uniti guidino un’alleanza spaziale” : Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, nel quale racconta la missione Apollo 11 e ringrazia coloro che l’hanno resa possibile. “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale” dice ai suoi 1,4 milioni di follower. “Cinquant’anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme ...