Stadio Atalanta | proseguono i lavori | importanti novità dalle parole di Roberto Spagnolo

Atalanta in Champions - Gasperini non cambia nulla a parte lo Stadio : si giocherà a San Siro : «La stagione più importante dell' Atalanta», così come l' aveva definita il patron Percassi, avrà come palcoscenico in Champions il glorioso Meazza. Dopo l' ok dell' Inter, ieri è arrivato anche il via libera del Milan, alla richiesta del club bergamasco di giocare le partite interne della vecchia C

Atalanta a San Siro? La Curva Inter : “Scelta scellerata - presiederemo lo Stadio” : La Curva Nord dell’Inter ha fortemente contestato l’eventualità che l’Atalanta possa giocare a San Siro le partite di Champions League.“powered by Goal”L’idea di poter fare disputare le partite di Champions League dell’Atalanta a San Siro non piace affatto ai tifosi dell’Inter.La Curva Nord nerazzurra, tramite un post su Facebook, ha infatti espresso tutto il proprio disappunto riguardo questa ...

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro Stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo Stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Le notizie del giorno – Il caos Stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...

Gewiss Stadium - accordo linee sicurezza tra Ats Bergamo e Stadio dell’Atalanta : E’ stata siglata questa mattina presso gli uffici Atalanta B.C. di viale Giulio Cesare la convenzione che individua le linee di indirizzo in tema di salute e sicurezza per i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium attualmente in corso nel settore conosciuto con il nome di Curva Nord/Pisani. L’importante intesa è stata sottoscritta dal Direttore Generale Massimo Giupponi per l’Agenzia di Tutela della Salute e dal Direttore Operativo ...

Atalanta - conclusa la visita allo Stadio da parte dei delegati Uefa : le novità : Si è conclusa la due giorni di sopralluoghi dei cinque componenti della delegazione dell’Uefa al Gewiss Stadium di Bergamo in vista delle deroghe per la disputa delle partite casalinghe dell’Atalanta nella prossima Champions League. La nota sul sito ufficiale del club nerazzurro parla di “incontri e confronto” con il direttore operativo nonché coordinatore unico dei lavori, Roberto Spagnolo, e coi ...

Stadio Atalanta - ufficiale l’inizio della partnership con Gewiss : l’Atleti Azzurri d’Italia cambia nome [FOTO] : Lo Stadio dell’Atalanta cambia pelle e nome, aprendo difatti i battenti proprio in uno dei periodi storici migliori per gli orobici. Dopo la qualificazione in Champions ottenuta la scorsa stagione, ci sarà la partecipazione nella prestigiosa competizione europea. Ma, proprio in attesa della deroga per poter disputare questo torneo, proprio oggi, in contemporanea con la prima posa della copertura durante la ricostruzione della ...

Atalanta - il miracolo non è solo sul campo : la rosa nel 2015 valeva 60 milioni - oggi 200 (in attesa di Champions e Stadio) : Tra qualche ora l’Atalanta potrebbe essere in Champions. Battendo il Sassuolo i bergamaschi otterrebbero un traguardo storico: la prima volta nella massima competizione europea, direttamente ai gironi. Un dato straordinario a livello sportivo, sì, ma si potrebbe parlare tranquillamente di miracolo imprenditoriale. Eh già, perché si dovrebbe andare indietro nel tempo, a cinque anni fa, quando la Dea si salvò dalla retrocessione alla ...

L’Atalanta rinnova con Italcementi : «Stadio a km zero» : «Avremo uno stadio ricostruito con materiali prodotti nella Bergamasca, a chilometro zero: qualcosa che resterà nella storia». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, commenta così il rinnovo dell’accordo decorrente dal 2017 (accordo quadro, sponsorizzazione e fornitura di materiali da costruzione) fino al 2023 con Italcementi, firmato oggi nella cementeria di Calusco d’Adda. «Questa sede produttiva è ...