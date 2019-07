Sky Atlantic | proteste per il documentario di Di Battista in America | tagliata la

Fonte : blogo

(Di domenica 21 luglio 2019) "Elimina tweet" l'opzione scelta dal team social di Sky, canale di Sky Italia dedicato alle serie televisive, per il post con cui ha annunciato la messa in onda del nuovo appuntamento con Il Racconto del Reale, dedicato al racconto del viaggio in Centrodi Alessandro Di.È accaduto tutto nelle scorse ventiquattro ore: in vista della messa in onda della trasmissione - in palinsesto questa sera, domenica 21 luglio, alle 21.15 - l'account Twitter del canale ha pubblicato un post con alcune informazioni sulla puntata de Il Racconto del Reale, che vedrà l'ex-deputato del Movimento 5 Stelle nelle vesti di narratore, impegnato a raccontare l'esperienza vissuta "on the road" con la compagna Sahra e il figlio Andrea per le terre del Centro. In calce al tweet, un centinaio di messaggi di telespettatori, che hanno minacciato di disdire l'abbonamento al servizio ...

