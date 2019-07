Sicilia | enorme incendio a Taormina nella notte | panico sull’autostrada A18

Caldo - boom di frutti esotici italiani : dal mango alle banane - aumento enorme dei terreni coltivati in Sicilia e Calabria : Con i cambiamenti climatici arrivano le prime coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane e specialità meno conosciute come lo zapote nero fino alla sapodilla. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti “I tropicali italiani” presentato in occasione dell’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza ...