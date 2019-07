Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 21 luglio 2019) La scorsa notte si è riaccesa lal’Alta velocità Torino-Lione. Sarannoper violazione dell’ordinanza della prefettura di Torino sul divieto di transito nella “zona rossa” intorno...

fisco24_info : Si riaccende la protesta No Tav: incendio e razzi contro la polizia, 20 denunciati: La scorsa notte si è riaccesa l… - 24notizieItalia : Si riaccende la protesta No Tav: incendio e razzi contro la polizia, 20 denunciati - gentiluomodf : RT @Primonumero: Si riaccende la protesta degli operai. Ultimatum alla politica: “Il Molise sta morendo, non c’è più lavoro” -