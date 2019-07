Santa Maria del Cedro Incidente in moto | morto Antonio Miraglia

Barra - dedica d’amore a Santamaria : “La vita con te - una carezza” : Un anno di matrimonio: un anno di amore, di lotte, di gioie e di dolori. Sempre insieme, a fianco l’una dell’altro, anche nei momenti più bui. È questo che celebrano oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria, ad un anno esatto dalle nozze. La giornalista vuole festeggiare pubblicamente questi 365 giorni vissuti accanto al marito e lo fa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. La foto risale a quel giorno speciale, in cui Francesca e ...

Francesca Barra - anniversario di nozze : il gesto per Santamaria : La dolcissima dedica di Francesca Barra al marito Claudio Santamaria Una delle coppie italiane più incantevole del mondo dello spettacolo? Sicuramente quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria. La scia d’amore che li lega l’uno all’altro è potente e magica. Il loro sentimento è così bello e forte che inonda tutti, anche le persone […] L'articolo Francesca Barra, anniversario di nozze: il gesto per Santamaria ...

Emma Marrone : foto del suo matrimonio (con Santamaria) : Emma Marrone si è sposata, ecco la prova. Ovvero, una foto rubata dal set del suo primo film da attrice, I migliori anni di Gabriele Muccino, in cui interpreta la moglie di Claudio Santamaria e postata dalla cantante sul suo profilo Instagram, con il commento “Evviva la sposa”. Tanto è bastato per scatenare i follower e rimbalzare su tutti i media. Lei sorridente in abito bianco e capello castano, tra Claudio Santamaria e i colleghi ...

Emma Marrone e la foto del matrimonio con Claudio Santamaria : Emma Marrone è una famosissima cantante italiana e oggi rappresenta uno dei volti più amati in tutto il panorama musica nostrano. Conosciuta semplicemente con il nome di Emma, è una delle voci italiane più amate degli ultimi anni. Cantante e personaggio televisivo, si fa conoscere come cantante solista durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, la cantante ha attirato ...

Le pessime condizioni del cimitero di Santa Maria Capua Vetere : Fonte foto: Comunicato stampacimitero Santa Maria 2Sezione: Cronache Ignazio Riccio Il caso del lavaggio auto tra le cappelle del cimitero di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, non è l’unica criticità. L’erba è altissima e probabilmente non viene tagliata da mesi. Sono diversi inoltre i loculi danneggiati con marmi spaccati e suppellettili distrutte.

Andrò avanti per i miei figli! Francesca Barra in tribunale con Claudio Santamaria : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono apparsi al tribunale di Potenza per incontrare i magistrati in seguito ad una denuncia di diffamazione. A presentarla è stata proprio la giornalista, dopo essere stata insultata pesantemente sui social da un funzionario della Regione Basilicata, che aveva coinvolto anche i figli nati dall’amore della Barra per l’ex marito Marcello Molfino. “Diffamò me, i miei bimbi, la famiglia – ha spiegato ...

Santamaria e Francesca Barra : primo lavoro insieme per la coppia - dettagli : Claudio Santamaria e Francesca Barra lavoreranno insieme: nuovo progetto per la coppia Non è un bel momento sul fronte privato per Claudio Santamaria e Francesca Barra. La coppia dopo l’annuncio della gravidanza, ha perso il bambino che stavano aspettando, gettando entrambi nel dramma. Le cose però vanno avanti e nel campo lavorativo, marito e moglie […] L'articolo Santamaria e Francesca Barra: primo lavoro insieme per la coppia, ...

Lecce - malore improvviso in acqua : muore un anziano a Santa Maria al Bagno : Una terribile tragedia si è consumata oggi sul litorale ionico salentino, in provincia di Lecce, precisamente nella nota località turistica di Santa Maria al Bagno, non lontana da Gallipoli. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un anziano, che avrebbe un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni è annegato mentre faceva il Bagno nelle acque che si trovano in località Le quattro colonne. I tentativi di rianimarlo sarebbero stati vani, il ...

I migliori anni il film - Muccino sul set con Claudio Santamaria - le prime foto dalle riprese : Gabriele Muccino sta girando "I migliori anni" a Roma Uno scatto rubato nelle vie del Rione Campitelli a Roma. Francesca Barra pesca il suo compagno Claudio Santamaria durante le riprese notturne de ...

La Polisportiva Santa Maria di Castellabate diventa “Polo autorizzato Juve Stabia” : S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che, nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita del brand sul territorio campano, è stato sottoscritto dall’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’Elia un accordo con la Polisportiva Santa Maria di Castellabate del presidente Francesco Tavassi, allo scopo di favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori che con passione e impegno seguono i corsi organizzati dalla scuola calcio ...

C’era una volta Roma… “Santa Maria del Popolo” : Ci troviamo nel Rione Campo Marzio a Piazza del Popolo, ad ammirare uno splendido esemplare di architettura rinascimentale, la Basilica di Santa Maria del Popolo, costruita nel 1099 per volere del papa Pasquale II. Luogo di culto cattolico del centro storico romano, la Chiesa ospita numerose opere d’arte e monumenti funebri, divenendo un luogo ricco di storia e di capolavori inestimabili. Sulle pareti destra e sinistra, si trovano i due ...