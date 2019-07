Salvini diserta il vertice dei ministri dell' Interno UE convocato dalla Francia e scrive

Strappo di Salvini - venti di crisi Il vicepremier diserta il Cdm di oggi : Un tranquillo week end di tensione. Nelle prossime 72 ore si deciderà il destino del governo Conte dopo le ultime spallate che si sono materializzate nei giorni scorsi, sull'onda dello...

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm. Ok al decreto antiprocedura Ue : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo : "Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e poi diserta l'incontro" : Il governo è ancora in crisi. Il vice premier Matteo Salvini ha lasciato in anticipo Palazzo Chigi dove è in corso il Consiglio dei ministri per approvare la legge di assestamento dei conti e scongiurare la procedura europea. "Non ne sapevo nulla, mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm" avreb

Ira di Salvini contro Di Maio : “Mi attacca su Autostrade e poi diserta Cdm”. M5S minimizza : Scontro a distanza tra Di Maio e Salvini per il Cdm sull'assestamento di bilancio. Fonti di governo hanno riferito che Salvini si sarebbe innervosito per l'assenza del collega pentastellato. Poco dopo però abbassa i toni: "Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro. E dal M5S chiariscono che "L'assenza di Di Maio al Cdm era stata comunicata una settimana fa".Continua a leggere

Salvini diserta i vertici europei sui migranti (e vuole mandarli in Vaticano) : Il capo della Lega ha saltato sei riunioni su sette dei ministri Ue degli Interni, vertici importanti in cui si parla di...

Ue : Bartolo - 'Salvini prende voti e scappa - per la sesta volta diserta vertice' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "prende i voti e scappa. E' un copione già letto quello che il ministro dell'Interno continua a recitare. Ha fatto così anche oggi, dopo tanti proclami tradotti in hashtag da dare in pasto alla rete, disertando per la sesta volta il vertice Ue dei ministri degli interni