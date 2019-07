Salvini alla Francia | Italia non è il campo profughi d' Europa

Salvini - lettera sui migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

Matteo Salvini - dalla Lega la bomba sul governo : "Non c'è scadenza". Altroché crisi chiusa : "C'è una scadenza? E dove c'è scritto?". Sembra essere la resa dei conti finale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Se pensano che la questione della crisi di governo sia chiusa, allora hanno fatto male i loro calcoli. Matteo può rompere anche a Ferragosto", è la tesi di un ministro che ha parlato

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Sea Watch - Palermo nega cittadinanza ai finanzieri - Salvini : 'Siamo alla follia' : Il caso Sea Watch è stato raccontato attraverso diversi punti di vista. La vicenda ha avuto soprattutto risvolti politici. Se ne è parlato molto ad ogni livello, si sono scatenati dibattiti politici, scaramucce internazionali e persino aspri scontri tra partiti. Ci sono però protagonisti che forse non hanno avuto la ribalta che avrebbero meritato. Il riferimento va ai finanzieri che, per ordine nazionale, stavano pattugliando il porto di ...

Salvini - Savoini e la cena a Mosca alla vigilia del Metropol Spunta un incontro «segreto» : Qualche ora prima, al termine del convegno organizzato da Confindustria Russia, il leader leghista ebbe un incontro coperto della «massima riservatezza»

Matteo Salvini - ricostruzione di Franco Bechis : "Pensa alla crisi - ma ieri non era questo il suo obiettivo" : Viene giù tutto, anzi no. Questa la sintesi scelta da Franco Bechis per il titolo di apertura de Il Tempo di oggi, venerdì 19 luglio, e per il titolo del suo pezzo. Un commento in cui si ricostruisce il giorno più lungo, quello dello scontro violentissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, scontro

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - tentativi di pace a tarda notte : cosa c'è dietro alla tregua : E alla sera, vaghi tentativi di pace. Dopo gli insulti, gli attacchi, le minacce di crisi, ecco che a tarda sera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio provano a mettere assieme qualche coccio, ripetendo che "il governo va avanti". Incredibile ma vero, dopo ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore, ma tant'è

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

Salvini messo alle corde punge tutti - da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi : Salvini messo alle strette nell’ultimo periodo per la questione Lega-Russia, si lascia andare a dichiarazioni che toccano un pò tutto il mondo politico, da Di Maio fino alla Boschi La crisi di maggioranza che potrebbe sfociare in una crisi di governo è maturata dopo lo strappo consumato a Strasburgo. Dove la Lega ha votato contro la … Continue reading Salvini messo alle corde punge tutti, da Di Maio passando per Fico fino alla ...

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Luigi Di Maio alla riunione coi vertici M5s : "Matteo Salvini ci ha colpito alle spalle - cosa gravissima" : Tic-tac, conto alla rovescia verso la crisi di governo. Dopo gli attacchi che hanno scandito tutta la giornata, dopo che Matteo Salvini ha deciso di disertare il CdM di domani perché "ormai manca la fiducia", Luigi Di Maio riunisce i vertici del M5s. Tra gli altri presenti, Stefano Buffagni e Riccar

