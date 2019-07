Rugby a 7 | Grand Prix Series Lodz 2019 | l’Italia centra il terzo posto in Polonia! Gli

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Kharkiv 2019 : l’Italia vince il girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Kharkiv, in Ucraina, la seconda ed ultima tappa delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia accede ai quarti di finale vincendo la Pool C grazie alle vittorie su Irlanda e Galles, nonostante la sconfitta rimediata contro la Spagna. Domani avversaria delle azzurre sarà la Polonia. Risultati della fase a gironi 10:00 Finale Spagna 7s D 17 Galles 7s D 19 10:22 Finale Irlanda 7s ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Lodz 2019 : l’Italia chiude seconda nel girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Lodz, in Polonia, la seconda ed ultima tappa delle Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia sconfigge il Galles e la Polonia, cedendo soltanto alla forte Irlanda, chiudendo il raggruppamento al secondo posto, proprio alle spalle dei verdi, centrando così il passaggio ai quarti, dove domani affronterà la Georgia. Risultati della fase a gironi 11:00 Finale Spagna 7s 26 Portogallo ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Marcoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Mosca 2019 : l’Italia accede ai quarti e si qualifica per il torneo preolimpico : Oggi è partita a Mosca, in Russia, la prima delle due tappe delle Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia centra l’ultimo ...

Rugby a 7 : i convocati della Nazionale italiana per il Grand Prix Series di Mosca : Arriva la prima tappa dei Grand Prix Series targati Rugby Europe, per quanto riguarda il Seven, si vola il 22 e il 23 giugno a Mosca, in terra russa. Presente anche la Nazionale italiana di Andy Vilk che oggi ha annunciato i dodici convocati per l’occasione. Francia, Irlanda e Romania le avversarie degli azzurri nei gironi. “Partiamo con una rosa formata da un mix di esperienza e giovani prospetti che si sono messi in mostra nel corso ...

Rugby a 7 femminile : le convocate dell’Italia per la prima tappa delle Grand Prix Series 2019. Obiettivo qualificazione al torneo preolimpico : L’head coach della Nazionale italiana di Rugby a 7 femminile, Diego Saccà, ha diramato l’elenco delle dodici convocate per la prima tappa delle Grand Prix Series, che scatteranno a Marcoussis, in Francia, il 29 e 30 giugno. L’Italia è inserita nel Girone C con Irlanda, Scozia e Spagna, mentre Russia, Inghilterra, Polonia ed Ucraina formano il Girone A, infine Francia, Belgio, Galles ed Olanda compongono il Girone B. Sarà molto ...