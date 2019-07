Real Madrid | Zidane dà il benservito a Bale | “Se parte domani è meglio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Gareth“non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la suanza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni”. Così Zinedinein conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern nella partita valida per l’Icc, riportata dai media spagnoli.ha poi aggiunto, a proposito dellanza di: “Non ho intenzione di parlarne, vediamo, se è, meglio, spero che sia imminente per tutti, anche per lui, il club ne sta parlando”.ha comunque escluso motivi personali alla base della decisione: “Non c’è nulla di personale, arriva un momento in cui le cose vanno fatte perché devono essere fatte, devo prendere decisioni e dobbiamo cambiare, vedremo cosa succederà, ripeto, non c’è niente di personale. La situazione cambierà, non so se tra 24 o 48 ore ma cambierà ...

GoalItalia : Bale via dal Real Madrid già nelle prossime ore: Zidane conferma ?? - DiMarzio : #RealMadrid, ko con il #Bayern in #ICC2019 ?? E #Zidane scarica definitivamente #Bale ?? - Eurosport_IT : Real Madrid-Bale, è finita! ???? Il gallese è ufficialmente sul mercato come dichiarato da Zidane in conferenza stam… -