Real Madrid – Zidane ‘caccia’ Bale | la replica dell’agente del gallese è durissima | “è un

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) L’agente dell’esternoha risposto duramente alle parole di, che ha dato chiaramente il benservito achiama, l’entourage di Garethrisponde. Dopo le durissime parole del manager del, è arrivata la piccata risposta di Jonathan Barnett, agente dell’ex calciatore del Tottenham. LaPresse/EFE Interrogato sulle dichiarazioni del francese, il procuratore ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di AS: “sese ne va è perché lo vuole, non perchéo illo obbligano. Gareth continua a essere uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei cinque con il miglior palmares, il suo futuro sarà comunque in un grande club.è irriconoscente nei confronti di, non mostra rispetto per un giocatore che ha fatto tanto per il. Non so se ilstia lavorando veramente alla cessione, che lo stia ...

Eurosport_IT : Real Madrid-Bale, è finita! ???? Il gallese è ufficialmente sul mercato come dichiarato da Zidane in conferenza stam… - GoalItalia : Bale via dal Real Madrid già nelle prossime ore: Zidane conferma ?? - DiMarzio : #RealMadrid, ko con il #Bayern in #ICC2019 ?? E #Zidane scarica definitivamente #Bale ?? -