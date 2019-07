Rally di Roma Capitale | vincono Basso-Granai su Skoda

Italiano Rally - Basso vince il 7 Rally Roma Capitale : Giandomenico Basso e il suo navigatore Lorenzo Granai hanno vinto il 7 Rally di Roma Capitale, quinta tappa del Campionato Italiano Rally e valido anche come prova del Fia European Rally Championship 2019. Basso ha conquistato la vittoria assoluta a bordo della sua Skoda Fabia R5 e ha preceduto lequipaggio della Orange1 formato da Campedelli e Canton su Ford Fiesta R5. Terza posizione per il duo Crugnola-Ometto, su unaltra Skoda Fabia R5.Un ...

Rally di Roma : Rossetti costretto al ritiro : Weekend negativo per la Citroën C3 R5. A causa di un'uscita di strada nel corso del PS4, Luca Rossetti si è ritirato dal Rally di Roma Capitale,quando occupava la terza posizione nella classifica generale. Luca Rossetti: "Abbiamo buttato al vento una buona occasione, il feeling con la vettura era buono. Seppure si trattasse di una

Ciuffi e Peugeot pronti a difendere la leadership al Rally di Roma : Via all'edizione 2019 del Rally di Roma Capitale, ultimo appuntamento prima della pausa d'agosto. Peugeot guida la classifica 2 ruote motrici con il pilota ufficiale Tommaso Ciuffi che con la 208R2 ha dimostrato quanto sia competitiva e affidabile la piccola leonessa. Un appuntamento importante che può permettere al pilota fiorentino navigato da Nicolò Gonella di

Hyundai Rally Team Italia al Rally di Roma Capitale : Hyundai Rally Team Italia partecipa al Rally di Roma Capitale 2019, valevole per il CER e il CIR. Dopo le prime tre tappe del Campionato Italiano Rally Terra, Umberto Scandola e Guido D'Amore torneranno sulla Hyundai i20 New Generation in versione R5 sulle strade dello spettacolare Rally capitolino, in programma dal 19 al 21 luglio

Abarth 124 Rally al Rally di Roma Capitale : Tre Abarth 124 Rally al via del Rally di Roma Capitale, quinta prova dell'ERC e quarto appuntamento dell'Abarth Rally Cup, monomarca riservato alle Abarth. Una gara che ha già visto l'Abarth 124 affermarsi e dimostrare la propria competitività nel 2017 e nel 2018, giocando un ruolo da protaginista nella Coppa FIA R-GT. Nel 2017 Fabrizio

Il Peugeot Competition riparte dal Rally di Roma : Tornano in azione i piloti del Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP, che assegnerà al vincitore un programma ufficiale Peugeot Sport Italia per la stagione 2020. I protagonisti riprendono dopo tre mesi il loro appassionante confronto al Rally di Roma Capitale e, come sempre, lo spettacolo sarà il protagonista. Sarà l'inizio di una lunga volata