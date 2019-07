Quando il treno racconta cosa si nasconde davvero nell’abisso del cuore umano

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2019) Una delle più belle descrizioni che letteratura offra di una stazione ferroviaria ce l’ha data Émile Zola. L’ha fatto ne La bestia umana, attraverso gli occhi del sottocapo stazione Roubaud, che dopo essere entrato nella stanza di mamma Victorie e aver posato sulla tavola il pane e una bottiglia di

antartidee : @chiaralaporella E la domanda più frequente tra i miei amici quando prendiamo il treno è :'ma do'cazzo sta sto pers… - chevanswife : Ieri erano 1 anno e 10 mesi da quando ho perso la testa per lei. 1 anno e 10 mesi e non é migliorato un cazzo,sono… - xshanbin : @LeFrecce ciao, ho comprato un biglietto del treno sul sito però non ho capito una cosa: mi basta come titolo di vi… -