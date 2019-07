Porro furioso con Gad Lerner | ' Quella me si permette di sputtanare Foa'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Dal 26 dicembre 2018 Marcello Foa è diventato Presidente della Rai. Nei giorni scorsi Repubblica ha dedicato alla sua figura un articolo che non è andato giù a Nicola, vice direttore de Il Giornale, che, per usare un eufemismo, ha manifestato il suo totale dissenso nei confronti del pezzo che accusa il nuovo vertice della Rai di essere quasi un uomo di Putin al timone della televisione pubblica. L'intervento di, arrivato suche è la consueta rassegna stampa che diffonde attraverso i propri canali social, si è trasformato in un vero e proprio attacco nei confronti di Gad, che descrive Foa come "presentato come candidatura unica e indiscutibile, senza alternative, da Matteo Salvini". I rapporti filo-russi della Lega nel mirino di GadNei giorni in cui si parla molto di quelli che sarebbero i rapporti tra la Lega e la Russia, pompati dall'opposizione e ...

