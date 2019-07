Pjanic | ' Con le qualità che ha Sarri ci si divertirà tanto'

Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Diretta tv - Pjanic confermato regista - ICC - : Probabili formazioni Juventus Tottenham: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita di International Champions Cup 2019 a Singapore.

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di Efootball Pes 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...

Juventus - Tancredi Palmeri : 'Con Ramsey - Pjanic e Rabiot sarebbe centrocampo pazzesco' : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la ...

Come sarà la Juve di Sarri : Pjanic regista. E Higuain... La rivoluzione bianconera : Maurizio Sarri deve cavarsela da solo. Nel suo primo giorno in bianconero, non ha alcun credito da spendere. Attorno a lui regna lo scettiscismo dei supporters della Juve e il rancore dei partenopei, e di fronte c' è una platea di giornalisti diffidente, perché vederlo lì, sul palco della sala confe

Juventus - Sarri ha scelto i giocatori da confermare : fra questi c'è Pjanic : Da domenica pomeriggio Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico da diversi giorni è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maurizio Sarri ha già stabilito quale sarà lo zoccolo duro dal quale ripartire e punterà sui senatori bianconeri. Il tecnico ha scelto i nomi dei giocatori da cui ripartire per far nascere la sua nuova Juve. Chiaramente punterà su Miralem Pjanic, sul capitano Giorgio Chiellini ...

Italia-Bosnia - le probabili formazioni : Mancini punta sulla continuità - torna Pjanic tra i Dragoni : Si chiude la stagione anche per la Nazionale italiana di calcio. Dopo il brillante match contro la Grecia disputato sabato e vinto per 3-0, infatti, gli Azzurri affronteranno la Bosnia domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nell’ultimo incontro di qualificazione a Euro 2020 di questa annata agonistica. Italia e Bosnia sono collocate nel Girone J e hanno al momento un andamento decisamente differente. La formazione ...