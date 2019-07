Per veri mafiosi | il panino del McDonald' s scatena la polemica

Autostrade - oPerai in subappalto senza straordinari. Cisl : “Ispettorato agisca anche contro Aspi”. La replica : “Verificheremo” : Hanno lavorato nei cantieri delle Autostrade per 12 ore al giorno e oltre, anche nei giorni festivi, ma non hanno mai ricevuto dal datore di lavoro – la M.E. Spa di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – alcun compenso per il lavoro straordinario. La denuncia è della Filca Cisl di Chieti. Gli operai e gli impiegati in vertenza sono assunti dall’abruzzese M.E. in regime di subappalto: il committente è Autostrade per l’Italia (del gruppo ...

Dichiarazione dei redditi - ultimi giorni Per inviare la precompilata. Ecco che cosa verificare prima di accettarla : ultimi giorni per accettare online il 730 precompilato. Martedì 23 luglio è infatti il termine ultimo per licenziare la Dichiarazione dei redditi attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà farlo in prima persona se si è in possesso delle password personali o, in alternativa, con l’aiuto di un centro di assistenza fiscale oppure di un commercialista. Ma che cosa accade se si sfora la scadenza? Sarà necessario utilizzare ...

Nek e l'appello Per Bibbiano : "Vogliamo la verità" - : Angelo Scarano Nek, dopo la Pausini, lancia un messaggio su social su quanto accaduto ai bimbi tolti alle loro famiglie per essere affidati ad altre coppie Il mondo della musica si mobilità per far luce sui fatti di Bibbiano. Diversi volti noti della musica italiana chiedono la verità su quei bambini tolti ai gentiori per essere poi affidati (nel silenzio più assoluto) ad altre coppie. La prima voce ad alazarsi in questo senso è ...

Ci vogliono dei veri eroi contro i suPereroi buonisti - : Matteo Sacchi In «The Boys» si immagina un mondo dove i giustizieri mascherati abusano dei loro poteri Matteo Sacchi Sarebbe bello vivere in un mondo in cui davvero ci sono i super eroi? Dove all'improvviso una donna in costume dalla forza eccezionale piomba a bloccare la rapina a un furgone blindato, oppure un gladiatore del bene capace di volare scende dal cielo per fondere, con i raggi che gli escono dagli occhi, il mitragliatore nelle ...

Kiko e Ambra pronti Per Temptation Island Vip? La verità di Nalli : Chicco Nalli e Ambra Lombardo parteciperanno a Temptation Island Vip? L’hair stylist risponde e fa chiarezza sulla vicenda dopo l’apertura al programma della sua fidanzata Temptation Island Nip volge al termine e nel mentre si scaldano i motori dell’edizione vip che andrà in onda a settembre su Canale 5. Nel toto-nomi delle coppie che faranno […] L'articolo Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli ...

“Lady Gaga e Bradley CooPer convivono” - la verità : i due sarebbero solo amici : Cosa c'è di verso nello scoop che sta rimbalzando sui media, sulla presunta convivenza tra la popstar e l'attore e regista. Nulla, pare: secondo il sito di debunking Gossip Cop, i due non sarebbero sentimentalmente legati. Intanto, sono ottimi i rapporti tra Cooper e Irina Shayk, tanto da condividere la custodia della figlia.Continua a leggere

Colle : Giustizia - verità Per morti mafia : 13.51 "Nel 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio,in cui persero la vita, insieme al giudice Borsellino, Agostino Catalano,Emanuela Loi,Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, rivolgo nei loro confronti un pensiero commosso e rinnovo la solidarietà ai loro familiari,tra i quali,per il primo anno, manca Rita Borsellino che ne ha continuato in altre forme lo stesso impegno.".Così il presidente Mattarella "Oltre al ...

Borsellino : Conte - ‘ricerca verità e contrasto mafie imPerativo quotidiano’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Oggi ricordiamo il giudice Borsellino, ucciso 27 anni fa insieme agli agenti della scorta. Le sue parole e il suo coraggio sono sempre vivi nella nostra memoria, nella nostra coscienza. Ricerca della verità e contrasto alle mafie sono per noi un imperativo, un impegno quotidiano”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Borsellino: Conte, ‘ricerca ...

Venezia 76 - 'La vérité' di Kore-eda Hirokazu come film d'aPertura della cerimonia : "La vérité" di Kore-eda Hirokazu è la pellicola che aprirà la settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. come Sussidiario.net ha anticipato, il nuovo lungometraggio del produttore giapponese parteciperà alla rassegna: si parla del primo film girato fuori dal Giappone e vanta un cast mozzafiato. Gli attori protagonisti sono infatti Juliette Binoche, Catherine Denuve ed Ethan Hawke: il tema della pellicola è il difficile ...

Eliana Michelazzo e la verità su Mark Caltagirone : «Pamela Perricciolo mi ha detto che era un pentito» : È passato ormai del tempo, ma si continua a parlare del caso (oramai risolto) del fantomatico e inesistente imprenditore Mark Caltagirone, che doveva sposare Pamela Prati. Sul giallo...

**Caso Regeni : Fico - ‘istituzioni unite Per verità e giustizia - governo c’è’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono soddisfatto dell’incontro, abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte, quindi la cosa che mi sento di affermare nuovamente è l’attenzione di tutte le istituzioni sul caso” Regeni, “un caso che non viene tralasciato e che unisce tutte le istituzioni, perché Giulio deve unire tutti gli attori politici e le istituzioni ed è quello che oggi è avvenuto: per ...

Io ti cercherò - Alessandro Gassmann ex poliziotto in cerca della verità Per Raiuno : Alessandro Gassmann fa il bis su Raiuno. Il successo de I Bastardi di Pizzofalcone (di cui è già stata ordinata la terza stagione), non impedisce all'attore romano di dedicarsi ad altri progetti per la tv di Stato, come Io ti cercherò, nuova fiction di genere poliziesco di cui sono in corso, a Roma, le riprese. Fiction Rai 2019-20, le serie tv in onda La parte del leone la fa ovviamente ...

Bitter Sweet anticipazioni - chi ha ucciso i genitori di Bulut? Due omicidi Per la verità : anticipazioni Bitter Sweet, il piano di Hakan per farla franca Nelle prossime puntate scopriremo che l’assassino dei genitori di Bulut non è Calali Yamaz ma un tale Resul. Le anticipazioni di Bitter Sweet si fanno sempre più interessanti perché fanno riferimento a messe in onda, quelle turche, chiaramente, ricche di colpi di scena e di […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, chi ha ucciso i genitori di Bulut? Due omicidi per la ...