Pentathlon | Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 | Matteo Bovenzi 19° tra gli under

Si è chiusa oggi ala rassegna iridataB dimoderno: nella finale maschile 19° posto per, che totalizza 1053 punti. Oro all'egiziano Mohamed Moutaz con 1102, davanti allo svedese Jakob Rasmuson, secondo con 1086, ed al russo Kirill Manuilo, terzo con 1081. Contestualmente si sono svolte le qualifiche femminili della categoriaA, la cui kermesse mondiale durerà fino a mercoledì: va in finale Agnese Petricca, 11ma nella terza semifinale con 950 punti, che rientra tra le sei ripescate, mentre non ce la fa Giorgia Agazzotti, 17ma sempre nel Gruppo C, a quota 877. FINALE MASCHILEB SEMIFINALE C FEMMINILEA

