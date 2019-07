Parola di Dago | Antropologia mediterranea

Fonte : vanityfair

(Di domenica 21 luglio 2019) Non sappiamo se il 2019 passerà alla storia, ma siamo sicuri che alcuni personaggi di spicco passeranno alla barzelletta. È il caso di Valeria Marini, la «divina mortadella», secondo la definizione di Bigas Luna. Noi non saremmo così severi. Arrivata al capolinea del silicone televisivo, allo stadio terminale del lifting pubblicitario, alla sbornia di collagene scandalistico, la cinquantaduenne soubrette, per il lancio del suo ultimo disco Me Gusta, si è immersa nella fontana della Barcaccia, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Per evitare spiacevoli confronti, ha scelto il capolavoro barocco di Pietro Bernini e non Fontana di Trevi come Anita Ekberg. Giustamente, si è adeguata: la Dolce Vita di ieri ha lasciato il posto alla Truce Vita di oggi. Una brutta figura per la Bambolona? Nemmeno per sogno. Propaganda. Propaganda gratis. La barbarica iniziativa le è costata una ...