Pagelle Tour de France 2019 | i voti della quindicesima tappa | Simon Yates fa doppietta

Tour de France 2019 - Pagelle quattordicesima tappa : Pinot e Alaphilippe volano - Thomas si stacca - buoni segnali da Nibali e Aru : Grande spettacolo al Tour de France 2019 con l’arrivo in salita sul mitico Tour malet. La Francia fa festa con Thibaut Pinot che vince la tappa davanti a Julian Alaphilippe , che rafforza la maglia gialla. Va invece in difficoltà Geraint Thomas e saltano diversi altri big. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa del Tour de France 2019 . Thibaut Pinot 10: una delle vittorie più belle ...

Tour de France 2019 - Pagelle undicesima tappa : Caleb Ewan trova il colpo di reni vincente - Elia Viviani rimandato : Tutto come da pronostico nell’ undicesima tappa del Tour de France 2019 , con il successo di giornata che si è deciso in una spettacolare e av vincente volata. Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha avuto la meglio di misura su Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) conquistando la prima vittoria sulle strade France si e dimostrando ancora una volta il grande equilibrio negli arrivi a ranghi compatti. Soltanto una terza posizione per Elia Viviani ...

Tour de France 2019 - Pagelle sesta tappa : Teuns firma l’impresa - Ciccone gli ruba la scena. Thomas il migliore tra gli uomini di classifica : Si attendeva spettacolo e spettacolo è stato in cima alla Planche des Belles Filles, nel primo arrivo in salita del Tour de France 2019 . La sesta frazione ha rivoluzionato la classifica generale e ha dato indicazioni molto precise sulla condizione dei pretendenti al successo finale. La vittoria è andata al belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), ma Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha chiuso al secondo posto consolandosi abbondantemente con la ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della terza tappa : Julian Alaphilippe show - bene Matthews. Piazzati Trentin e Colbrelli : Subito spettacolo alla Grande Boucle: dopo due tappe in Belgio, si ritorna in terra transalpina per la terza frazione del Tour de France che viene dominata da Julian Alaphilippe. Un assolo da parte del vincitore della Milano-Sanremo che centra il colpo doppio: successo parziale e Maglia Gialla, che vale la prima piazza in classifica generale. Andiamo a rivivere le emozioni odierne con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle terza tappa Tour de ...