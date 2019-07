Nuovo fronte renziano nel Pd Tweet velenoso di Zingaretti su Anzaldi

Su Ursula von der Leyen Lega e M5s trovano un Nuovo fronte di tensione : La nuova presidente della Commissione europea sarà Ursula von der Leyen. I deputati europei hanno votato a scrutinio segreto e l’ex ministra della difesa tedesca ha ottenuto 383 voti a favore, superando di 9 voti la maggioranza necessaria. Von der Leyen sarà la prima presidente donna della Commissione. È di nazionalità tedesca, ma nata a Bruxelles. Iscritta alla CDU dal 1990, dopo alcune esperienze politiche a livello locale è stata nominata ...

Il caso Garavaglia è il Nuovo fronte aperto nella maggioranza : Giuseppe Conte lo accusa di "scorrettezza istituzionale" per aver incontrato le parti sociali sulla manovra al Viminale. Luigi Di Maio stigmatizza la presenza alla riunione dell'indagato Armando Siri, di cui M5s ha preteso l'uscita dal governo. Nel 'borsino' ormai da mesi quotidiano delle tensioni intra-governative, Matteo Salvini si è attirato pesanti critiche dagli alleati. Le più gravi, quelle del presidente del Consiglio che non ha gradito ...

"Recupero sospetto". Ecco il Nuovo fronte per la comandante : Fausto Biloslavo "Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ong-scafisti, niente prove" Carola Rackete dovrebbe temere una seconda inchiesta, quella sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il recupero dei migranti al largo della Libia. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, lo ha evidenziato e ieri ha partecipato all'audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della ...

Ian Ziering dopo Sharknado affronterà un’ondata di zombie in un Nuovo film! : Ian Ziering la star del revival di Beverly Hills 90210, dopo il tornado di squali in Sharknado tornerà in azione, questa volta si troverà di fronte un’ondata di zombie provenienti direttamente dal mare. Ecco tutti i dettagli su zombie Tidal Wave, il nuovo film del simpatico attore! Ian Ziering, dopo Sharknado affronterà un’ondata di zombie a causa delle conseguenze ... Leggi tuttoIan Ziering dopo Sharknado affronterà ...

Il Nuovo video diario di Control ci mostra come fronteggiare la minaccia di "Hiss" : Control è il nuovo atteso gioco di Remedy che arriverà alla fine di agosto su PC e console. Gli sviluppatori ci hanno mostrato più volte in video le caratteristiche del titolo e, ora, un nuovo video diario si concentra su come fronteggiare la minaccia di "Hiss", il Sibilo.In precedenza, Remedy ci aveva mostrato "The Oldest House", la misteriosa ambientazione di Control, spiegando che i giocatori dovranno vedersela con l'entità nota, appunto, ...