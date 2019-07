Nuoto | Mondiali 2019 | Sun Yang vince ancora nei 400 sl ma la sua presenza fa discutere

Mondiali Nuoto 2019 – La clamorosa protesta di Mack Horton : Sun Yang vince i 400 sl - lui non sale sul podio : clamorosa protesta durante la premiazione dei 400 stile libero ai Mondiali di Nuoto 2019: Sun Yang vince, ma Marc Horton rifiuta di salire sul podio “Non ho tempo da perdere con chi bara“, si era espresso così Mack Horton alla vigilia della finale dei 400 stile libero dei Mondiali di Nuoto 2019. Il destinatario di questa pesante stoccata è stato, ovviamente, il cinese Sun Yang, squalificato tre mesi dalla federazione cinese per ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Marco De Tullio - la grande rivelazione. Il nuovo gioiello di Morini che sta bruciando le tappe : Signore e signori, che Marco De Tullio! La finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud non è stata solo l’occasione del poker d’oro di Sun Yang o del terzo bronzo consecutivo, tra Mondiali e Olimpiadi, per Gabriele Dettì. Si perché il classe 2000 che, da questa stagione, ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Stefano Morini sta bruciando le tappe. Un’ascesa costante quella del ragazzino del Bel Paese, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara domenica 21 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : La seconda giornata di gare del programma del Nuoto in vasca ai Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud) prevede allo stesso modo di quella odierna, quattro intense finali tutte da vivere precedute dalla consueta mattinata di batterie e intramezzate da qualche semifinale. A partire dalle 13, ora italiana vedremo andare in scena gli atti conclusivi dei 100m rana maschili, dei 100m farfalla femminili, dei 50m farfalla maschili e infine dei 200m ...

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 22 luglio. Calendario batterie e finali : Il Mondiale 2019 di Gwangju (Corea del Sud) è arrivato all’undicesima giornata della sua corsa e proseguiranno anche oggi le competizioni di Nuoto in vasca, il cui programma è ufficialmente iniziato nella giornata di ieri. Anche domani ci sarà molta carne al fuoco con altre quattro finali precedute dalla mattinata di batterie: i 100m rana maschili, i 100m farfalla femminili, i 50m farfalla maschili e i 200m misti femminili. Calendario ...

VIDEO Adam Peaty - Mondiali Nuoto 2019 : fantascientifico record del mondo nei 100 rana : Il primo uomo sotto il muro dei 57″ nei 100 rana è Adam Peaty, che nelle semifinali dei Mondiali di nuoto di Budapest cancella il vecchio 57″10 e stabilisce un sensazionale 56″88, ma in finale potrebbe addirittura fare meglio. Si tratta del primo record del mondo caduto in questa edizione della rassegna iridata del nuoto in corsia, scattata nella notte italiana. IL record DEL mondo NEI 100 rana DI Adam Peaty: ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia fa sognare nella 4×100 - poi è quarta di un soffio. Non basta il record italiano : La terza finale di questo Mondiale 2019 di Gwangju per quanto riguarda il Nuoto in vasca è stata quella della staffetta 4×100 stile libero che ha regalato agli Stati Uniti la prima medaglia d’oro di questa rassegna iridata, con la formazione di Caleb Dressel – Blake Pieroni – Zach Apple – Adrian Nathan che ha regolato la concorrenza grazie ad uno strepitoso 3.09.06 che vale anche come nuovo record dei campionati del ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti di BRONZO nei 400 sl - Peaty spaziale nei 100 rana - Ledecky detronizzata da Titmus : La prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) va in archivio e val la pena analizzare quanto è avvenuto in vasca quest’oggi, in un day-1 dagli alti contenuti tecnici. Pronti, via è l’Italia si tinge di BRONZO con Gabriele Detti. Il livornese nei 400 stile libero conferma la top-3 delle otto vasche ottenuta a Rio 2016 e a Budapest nel 2017, protagonista di una gara decisamente consistente, valsa il crono di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e Horton. 4×100 quarta con rammarico. Di Liddo in finale con record! Peaty marziano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46: Si chiude qui la prima giornata dei Mondiali di Nuoto a Gwangju. Appuntamento a questa notte alle 3 per la seconda giornata di gare ancora con tanta Italia 14.45: Peccato per i due noni posti per Codia e Scozzoli e per la squalifica di Martinenghi che non sarebbe stato da finale comunque. Lontane dalla zona finale Cusinato nei 200 misti e Bianchi nei 100 farfalla 14.44: Un BRONZO con ...

Mondiali Nuoto 2019 – Delusione Italia nella staffetta 4×100 stile libero maschile : azzurri quarti - oro agli USA : Quarto posto per l’Italia nella staffetta 4×100 stile libero maschile: azzurri ai piedi del podio dietro USA, Russia e Australia Si conclude con l’amaro in bocca la staffetta 4×100 stile libero maschile disputata dall’Italia ai Mondiali di Nuoto 2019. Nelle acque di Gwangju, gli azzurri ha fermato il cronometro in 3’11″39, classificandosi quarti. Oro agli Stati Uniti in 3’09″06, secondo posto per la ...

VIDEO Gabriele Detti - Mondiali Nuoto 2019 : il bronzo dell’azzurro nei 400 sl : Gabriele Detti ha conquistato la medaglia di bronzo iridata nel 400 metri stile libero nella rassegna che per il nuoto in corsia si è aperta oggi a Gwangju, in Corea del Sud: confermato il metallo conquistato a Budapest 2017, con tanto di podio identico rispetto alla kermesse magiara. Oro al cinese Sun Yang, argento all’australiano Mack Horton. IL bronzo DI Gabriele Detti NEI 400 SL AI Mondiali DI GWANGJU ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Adam Peaty stampa un record del mondo da alieno nei 100 rana e scende sotto i 57 secondi! : Ai Mondiali di Nuoto 2019 in corso a Gwangju si sono appena concluse le semifinali dei 100 metri rana maschili, dominate ancora una volta dall’inglese Adam Peaty che ha stampato un impressionante 56.88 diventando il primo essere umano capace di sfondare la barriera dei 57 secondi. Il ventiquattrenne re indiscusso della rana mondiale era uno degli atleti più attesi ma una prestazione di questo tipo era oggettivamente fuori da ogni radar ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Mack Horton si rifiuta di salire sul podio con Sun Yang. “Non mi mischio a gente così” : Una scena già vista, ma in zona mista, davanti a oltre 200 giornalisti, all‘Acquatica Centre di Rio de Janeiro 2016 per i Giochi di tre anni fa, e dopo essersi messo al collo l’oro olimpico nella sua specialità preferita, i 400 sl. Questa volta Mack Horton, australiano di Melbourne, 23 anni, ha voluto dare un segnale ancora più forte dopo la gara iridata sulla stessa distanza di Gwangju (vinta da Sun Yang proprio davanti a lui e ...