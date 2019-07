Nuoto | Mondiali 2019 | Adam Peaty stampa un record del mondo da alieno nei 100 rana e

Nuoto - Mondiali 2019 : Mack Horton si rifiuta di salire sul podio con Sun Yang. “Non mi mischio a gente così” : Una scena già vista, ma in zona mista, davanti a oltre 200 giornalisti, all‘Acquatica Centre di Rio de Janeiro 2016 per i Giochi di tre anni fa, e dopo essersi messo al collo l’oro olimpico nella sua specialità preferita, i 400 sl. Questa volta Mack Horton, australiano di Melbourne, 23 anni, ha voluto dare un segnale ancora più forte dopo la gara iridata sulla stessa distanza di Gwangju (vinta da Sun Yang proprio davanti a lui e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e Horton. Di Liddo in finale con record! Peaty marziano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18: Ora la premiazione dei 400 stile libero donne 14.15: Queste le finaliste dei 200 misti: Hosszu (Hun), Pickrem (Can), Margalis (Usa), Ye (Chn), Omoto (Jpn), Ohashi (Jpn), Kim (Kor), O’Connor (Gbr) 14.14: Hosszu vince la seconda batteria dei 200 misti donne in 2’07″17, con due secondi di vantaggio su Margalis 14.12: Cristina Chiuso su Scozzoli: oggi Fabio ha nuotato un ...

Mondiali Nuoto 2019 – Ilaria Cusinato delude nei 200 misti - sfuma la finale per l’azzurra : Brutta prestazione per Ilaria Cusinato nella prima semifinale dei 200 misti, l’azzurra chiude settima e fallisce l’assalto alla finale Ilaria Cusinato non riesce a staccare il pass per la finale dei 200 misti femminili, la nuotatrice azzurra si classifica al settimo posto nella prima semifinale, fermando il crono su un deludente 2’12?12. Una prestazione che conferma uno stato di forma non ottimale, caratterizzato da un cambio ...

Mondiali Nuoto 2019 – Nessun italiano in finale nei 100 rana - Scozzoli e Martinenghi eliminati : Niente da fare per i due azzurri impegnati nelle semifinali dei 100 rana, Scozzoli fallisce la finale per un centesimo mentre Martinenghi subisce una squalifica Non ci saranno atleti italiani nella finale dei 100 rana, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi non riescono a superare il taglio delle semifinali. Un colpo durissimo da accettare soprattutto per il primo, eliminato per un centesimo a favore del russo Prigoda. Squalificato invece ...

Mondiali di Nuoto 2019 - bronzo e record italiano per Gabriele Detti nei 400 stile libero : A salire sul podio dei Mondiali di Nuoto in Corea è Gabriele Detti: ha conquistato la medaglia di bronzo chiudendo al terzo posto nella gara dei 400 metri stile libero. Il 24enne livornese ha fatto registrare il tempo di 3'43''23, una performance che gli ha permesso anche di stabilire il nuovo record italiano e concedere il bis rispetto al podio ottenuto due anni fa nella rassegna iridata di Budapest.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2019 : Ariarne Titmus piega la regina Katie Ledecky nei suoi 400 stile libero : La caduta della regina, la sconfitta dell’alieno. Katie Ledecky, dopo il ko dei 200 stile libero a Budapest (Ungheria) di due anni fa per mano di Federica Pellegrini, viene battuta nel primo giorno di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) nei suoi 400 stile libero. L’egemonia che durava dal 2013 è stata interrotta da una strepitosa Ariarne Titmus. L’australiana, con un piglio battagliero fin dal primo ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : Elena Di Liddo ritocca il record italiano nelle semifinali dei 100 farfalla - eliminata Ilaria Bianchi : La semifinale dei 100 farfalla femminili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in corso a Gwangju (Corea del Sud) ha decretato l’accesso alla finalissima di domani di Elena Di Liddo, qualificata col sesto tempo nella prima delle due manche ma capace di abbassare ulteriormente il record italiano di specialità che aveva già ritoccato questa mattina col tempo di 57.14. La pugliese del Canottieri Aniene Roma è partita già forte girando ai 50 metri ...

Nuoto - Gabriele Detti Mondiali 2019 : “Contento per il bronzo - non ho mai visto Sun Yang così vicino” : Il medesimo podio di Budapest 2017: cambiano gli avversari, passano due anni, ma l’ordine d’arrivo iridato dei 400 metri stile libero maschile è sempre lo stesso. Ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, vince il cinese Sun Yang, mentre l’australiano Mack Horton si mette al collo l’argento battendo al tocco sulla piastra l’azzurro Gabriele Detti. A completare l’ottima prestazione italiana il quinto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti bronzo con record italiano! De Tullio stupisce : quinto! Oro al solito Sun Yang : Prima gara e prima medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). E’ Gabriele Detti che centra l’obiettivo e bissa il bronzo iridato di due anni fa a Budapest (Ungheria), nonché quello olimpico a Rio 2016, nei 400 stile libero. Una prestazione di alto profilo quella del toscano che, passando in maniera relativamente controllata ai 200 metri (1’52″12), è venuto fuori nella sua ...

Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Piero Codia - l’azzurro fallisce l’ingresso in finale nei 50 farfalla : Il nuotatore azzurro chiude al terzo posto la sua semifinale ma non basta per accedere alla finale in programma domani Niente da fare per Piero Codia nei 50 farfalla maschili ai Mondiali di Gwangju, il nuotatore azzurro fallisce l’ingresso in finale chiudendo al nono posto complessivo. In acqua nella prima delle due semifinali, l’italiano si piazza al terzo posto con un buon tempo, fermando il crono sul 23″29 e bruciando ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in nona posizione - il terzo bronzo è di Gabriele Detti : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Nuoto 2019 – Elena Di Liddo stacca il pass per la finale dei 100 farfalla - eliminata Ilaria Bianchi : Solo una delle due azzurre impegnate in semifinale riesce a qualificarsi per la finale dei 100 farfalla, si tratta di Elena Di Liddo che ritocca anche il record italiano Elena Di Liddo ce la fa, Ilaria Bianchi invece no. Solo una delle due azzurre impegnate nelle semifinali dei 100 farfalla ai Mondiali di Gwangju riesce a staccare il pass per l’ultimo atto, quello in cui ci si gioca le medaglie. LaPresse/Gian Mattia ...

