Nuoto | Mondiali 2019 | 4×100 sl maschile italiana in finale! Prova solida degli azzurri

Nuoto - Mondiali 2019 : Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi in semifinale nei 100 rana. Peaty già spaziale! : Missione compiuta per Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nelle batterie dei 100 rana uomini, della prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud). Gli azzurri, in heat davvero molto veloci, sono riusciti ad ottenere il passaggio alle semifinali: 14° tempo (59″58) per il lombardo e 15° tempo (59″61) per il romagnolo. Un livello altissimo in cui in pochi decimi c’è una concentrazione ...

Nuoto - Mondiali 2019 : record italiano di Elena Di Liddo nelle batterie dei 100 farfalla. Sjoestroem in vetta - Bianchi in semifinale : Una farfalla semplicemente regale quella di Elena Di Liddo, impegnata nelle batterie della prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, nelle heat dei 100 delfino, ha ottenuto il nuovo record italiano della distanza, nuotando in maniera molto convincente il crono di 57″18 e migliorando il precedente limite nazionale che apparteneva a Ilaria Bianchi (57″22). Una gara d’attacco per la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti e Marco De Tullio in finale nei 400 sl. Miglior crono per Sun Yang : E’ iniziata bene per l’Italia l’avventura di questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle batterie dei 400 stile libero uomini Gabriele Detti e Marco De Tullio hanno ottenuto il quarto e settimo crono delle heat e dunque hanno avuto accesso alla finale. Grandi attese per il livornese, autore quest’anno del secondo tempo al mondo. Il toscano, nella penultima batteria, ha saputo gestire con autorevolezza ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - DOPPIETTA AZZURRA in finale nei 400 : Detti e De Tullio! Cusinato in semifinale nei 200 misti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.48: La keniana Muteti si aggiudica la seconda di sei batterie in 1’02″88 3.47: La boliviana Margett vince la prima batteria dei 100 farfalla in 1’02″59. Che avvio di Mondiale per l’Italia! Abbiamo ancora negli occhi un Detti scioltissimo che vince la penultima batteria e De Tullio che si migliora nell’ultima. BRAVISSIMI! 3.45: Questi i finalisti dei 400 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Cusinato in semifinale nei 200 misti. Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.33: C’è Gabriele Detti nella corsia 4 della quarta batteria dei 400 stile libero. Al suo fianco l’australiano Horton 3.32: Il greco Negris si aggiudica la terza batteria con 3’50″81 e va in testa alla graduatoria provvisoria 3.26: Il giordano Baqlah si aggiudica la seconda batteria dei 400 stile libero con il tempo di 3’51″59 davanti al turco Gezmis 3.21: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Gabriele Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agfli appassionati di Nuoto. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programma della giornata (21 luglio) – Gli azzurri in gara (21 luglio) – Il medaglie dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. L’Italia si presenta con tante ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : tre argenti di valore per l’Italia della danza in vasca : Tempo di analisi e tempo di bilanci per l’Italia del Nuoto sincronizzato ai Mondiali 2019 in Corea del Sud. La rassegna iridata, da qualche ora, fa parte dell’album dei ricordi e il bottino di tre argenti è senza dubbio positivo. Allo Yeomju Gymnasium di Gwangju vi è stata la conferma del doppio misto: Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono portati a casa due secondi posti di qualità alle spalle dell’inarrivabile Russia ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti sfida Sun Yang nei 400 sl - confronto Ledecky-Titmus - Scozzoli e Martinenghi con Peaty : E’ tutto pronto al Nambu University Municipal Aquatics Center, domani si comincia a fare sul serio. I Mondiali di Nuoto in piscina prenderanno finalmente il via e nella prima giornata i temi di interesse non mancheranno. Primo fra tutti: che cosa riuscirà a fare la Nazionale italiana guidata da Cesare Butini? Ci si presenta in questa rassegna con ambizioni, reduci dalle 6 medaglie di Budapest (Ungheria) ma, si sa, un conto è la rassegna ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti sfida Sun Yang e Horton nella battaglia campale dei 400 sl : Ci aspetta la prima, grande battaglia dei Moindiali di Gwangju 2019. Sono il piatto forte della prima giornata in piscina i 400 stile libero maschili con tanti pretendenti, uno dei quali è italiano, si chiama Gabriele Detti, ed è bronzo mondiale uscente e olimpico in carica. Detti un anno fa era impegnato in terapie più o meno d’urto per rimettere a posto il “capolungo ballerino” della spalla, si è rimesso in carreggiata, ha ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini-Flamini - cala il sipario. La coppia che ha fatto la storia termina qui : Anche le storie più belle, prima o poi, sono destinate a finire. E’ il caso di Manila Flamini e Giorgio Minisini giunti quest’oggi all’ultima gara insieme, per le intenzioni di lei di diventare mamma e quindi di abbandonare l’attività agonista. Una coppia, quella dei due ragazzi nostrani, più forte dei pregiudizi e animata sempre dalla voglia di rischiare. Non si vincono quattro medaglie iridate insieme (1 oro, 2 argenti ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Italia quinta nel libero combinato - la Russia si prende l’ennesimo oro : La squadra azzurra chiude al quinto posto con la routine intitolata ‘Dolphin’, piazzandosi alle spalle del Giappone: oro alla Russia L’Italia ha chiuso con un buon quinto posto nel libero combinato i Mondiali di nuoto sincronizzato, su cui è calato oggi il sipario. La Nazionale azzurra si è piazzata alle spalle del Giappone, quarto in classifica, grazie ad una splendida routine intitolata ‘Dolphin’ e valsa il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : l’Italia chiude con un quinto posto nel libero combinato. Russia ancora d’oro : Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A far calare il sipario sulla rassegna iridata della danza in vasca ci ha pensato l’atto conclusivo del libero combinato, con 12 squadre a contendersi i tre gradini del podio. La Nazionale italiana ha concluso le proprie fatiche con un ottimo quinto posto. Splendida la routine intitolata “Dolphin”, di ...

13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l'Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance