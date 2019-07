Non ci si può sempre nascondere dietro al Sud Intervista all' economista

Matteo Salvini e l'autonomia - il "ricatto di Palazzo Chigi" : "Guardate i sondaggi - Non può farlo" : La Lega esplode sulle autonomie, di questo sono consapevoli tutti. Il premier Giuseppe Conte ha messo in conto che lo showdown avverrà giovedì 25 luglio, quando i ministri si troveranno di fronte il testo definitivo. Ma sotto sotto, sia il presidente del Consiglio sia il Movimento 5 Stelle sono conv

Conte : “C’é tanto da migliorare. Perisic Non può giocare nel ruolo che gli chiedo” : Oggi Monti sulla Gazzetta ha detto che Conte non ci sta a perdere, neppure a buramazzo, e invece gli è toccato cominciare proprio con una sconfitta. L’Inter perde 1-0 contro lo United nell’esordio all’International Champions Cup. A Singapore. I Red Devils si sono imposti grazie al gol nella ripresa del 17enne Greenwood (76′) dopo una respinta non impeccabile di Handanovic su una punizione di Young. Poco prima del gol ...

Il graffito minaccia gli agenti "Non si può cancellare - è arte" : Angelo Scarano La Soprintendenza di Bologna difende il murales degli anatgonisti. Sul muro fiamme e scudi della polizia per terra Un murales che inneggia alla violenza contro la polizia. Scudi per terra degli agenti, fuoco e fiamme e antagonisti incappucciati che avanzano con fare minaccioso. Ecco l'arte secondo la Soprintendenza ai beni culturali. A Bologna è scoppiato un vero e proprio caso attorno allo sgombero di un immobile ...

Sondaggi - Lega da sola Non può governare - ma una coalizione con Fratelli d’Italia è al 43 - 5% : La Lega, presentandosi non in coalizione, ma come singolo partito, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi. Una coalizione Lega-FdI sarebbe in grado di governare anche senza il contributo di Forza Italia. Secondo la Supermedia settimanale di YouTrend insieme sono al 43,5% e otterrebbero 351 seggi alla Camera e 180 al Senato.Continua a leggere

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte : “Modello scuola Non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

Accuse fidanzata Malcuit - il procuratore : “Napoli Non è razzista - lo può dimostrare Koulibaly…” : “Il messaggio della fidanzata di Malcuit? Non le ho parlato, ma la situazione l’ha sistemata in fretta il club. I social sono fatti cosi’, se non vuoi rischiare di essere offeso non devi esserci perché c’è gente cattiva che si nasconde e prova sempre a farti male. Sappiamo tutti che Napoli non è razzista, il primo che può dimostrarlo è Koulibaly con tutto ciò che gli è successo“. Queste le parole di Bruno ...

Chi ha il diabete Non può mangiare anguria e altri frutti. Ma sarà vero? Facciamo chiarezza : Chi ha il diabete non può mangiare anguria. Ma sarà vero? Assolutamente no. La questione frutta e glicemia alta è delicata quanto importante e i falsi miti sono tanti. Cerchiamo di sfatarne qualcuno insieme. Innanzitutto, i diabetici possono mangiare l’anguria, seppure in quantità moderate. L’assunzione raccomandata di frutta nella dieta del diabetico è generalmente molto bassa, limitata a quantità molto piccole, circa 100-150 g al ...

Di Maio incontenibile contro la LEGA : “Sono STUFO! Non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

Tripadvisor Non può garantire che le sue recensioni siano “vere” : (Foto: amsfrank / Flickr CC) Tripadvisor non può garantire che le recensioni scritte dagli utenti corrispondano al vero, o che non siano compilate da profili fasulli. Quindi, non può reclamizzare “recensioni vere e autentiche” di cui gli utenti si possono fidare senza nessun dubbio. Per questo lo scorso 15 luglio il Consiglio di Stato ha deciso di infliggere al sito che confronta hotel e alberghi sulla base delle indicazioni dei clienti una ...

Di Maio : "Grave attacco frontale da Salvini - <br> sono stufo. Così Non si può andare avanti" : A Mezzogiorno è arrivata la reazione di Luigi Di Maio al meme che ha diffuso questa mattina Matteo Salvini, quello in cui, attraverso un abile fotomontaggio, affiancava Conte e lo stesso Di Maio ai vari Renzi, Macron, Merkel, Berlusconi e Von der Leyen. Il leader dei pentastellati, che già in varie interviste e dirette Facebook ha spiegato che è stata la Lega a tirarsi indietro nel voto della nuova Presidente della Commissione Europea, ha fatto ...

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma Non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...

Meteo - allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi - “Non può essere escluso un breve tornado” : allerta Meteo – Torna a riaffacciarsi il maltempo su alcune zone dell’Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia, le Alpi orientali e il Nord dei Balcani principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per la Spagna Nordorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia e il Mar Nero orientale principalmente per grandine di ...

Pannelli solari a chi Non può pagare le bollette : in Puglia è legge il reddito energetico regionale. Pronti 5 - 6 milioni : C’è l’ok definitivo: in Puglia, prima regione in Italia, il reddito energetico è legge. Dopo l’approvazione con il pieno di voti favorevoli, a marzo, in una seduta congiunta delle commissioni Industria ed Ecologia, anche il consiglio regionale ha detto la sua sulla proposta di legge del M5s, a prima firma del consigliere regionale Antonio Trevisi per l’istituzione del reddito energetico regionale. “Siamo orgogliosi – commenta l’esponente ...