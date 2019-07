“Non ci ferma nessuno” Eva Grimaldi e Imma Battaglia | due mesi dopo il matrimonio Ecco

De Rossi-Boca - la conferma : “Non c’è ancora l’accordo ma siamo vicini alla conclusione” : Il futuro di Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors. Arrivano infatti conferme da parte della stessa società argentina che, interpellata dal giornale ‘La Nacion‘, ha affermato che c’è una “ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione“. Il quotidiano sudamericano sottolinea anche che “inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni ...

Pensioni notizie oggi : Quota 100 Salvini “Non si tocca - confermata in futuro” : Pensioni notizie oggi: Quota 100 Salvini “non si tocca, confermata in futuro” Pensioni notizie oggi: di Quota 100, la misura introdotta dal Governo Conte, si continua a discutere con grande intensità. Ricordiamo che con la misura si dà la possibilità ai lavoratori di andare in pensione in anticipo rispetto alle regole in vigore in base alla riforma Fornero con i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ...

F1 - respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la penalità a Vettel : “Non ci sono elementi per rivedere la decisione” - Hamilton vince il GP Canada : “Non ci sono elementi significativi per rivedere la penalità inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino ...

Casillas non conferma le voci sul ritiro : “Non è ancora il momento” : Sono stati giorni difficili gli ultimi per il portiere Iker Casillas colpito da un malore nelle ultime settimane, problemi al cuore per l’ex Real Madrid. Adesso attraverso il proprio account di Twitter ha comunicato di non aver ancora deciso se lasciare o meno il calcio giocato. “Un giorno dovro’ pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arrivera’ il momento. Per ora non e’ il momento, mi sto ...

Fanpage - l’azienda di compost offre 300mila euro al giornale per fermare l’inchiesta : “Non ci rompete troppo le palle” : Un’offerta da centinaia di migliaia di euro in investimenti pubblicitari da una delle più grandi aziende di compost in Italia, a patto di interrompere le inchieste sul compost in Veneto. Lo rivela Fanpage, raccontando con una videoinchiesta come, proprio all’indomani della richiesta di intervista ai vertici della Sesa, sia stato domandato un incontro con il direttore del giornale al fine di intavolare una trattativa per un corposo ...

Omicidio Noemi Durini - confermata la condanna a 18 anni per il fidanzato. La madre di lei : “Non lo perdonerò mai” : È stata confermata la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Lucio Marzo, il 19enne che nel 2017, quando era minorenne, uccise la fidanzata di 16 anni, Noemi Durini. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni il 4 ottobre 2018. Il giovane, dopo averla uccisa, nascose il cadavere sotto un cumulo di pietre. Venne ritrovato nelle campagne salentine di Castrignano de’ Greci dieci giorni dopo ...