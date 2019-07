“Noi ex studenti finanziamo due borse di studio | così ringraziamo l’Italia per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Un borsa difinanziata da exper altri. Questa è l’idea dell’Associazione Alumni del Collegio Superiore di Bologna: fornire a chi sta per finire gli studi un contributo economico per trascorrere un periodo all’estero, magari per un progetto di tesi. In più, spiega il presidente Paolo Annibale, è un modo per “restituire” al sistema qualcosa dell’ottima formazione ricevuta: “La nostra università ha un ottimo livello. Certo, è piena di falle, ma allora bisogna che chi è uscito giri le critiche in modo costruttivo e dica: bene, cosa posso fare io per dare una mano, concretamente?”. Paolo Annibale, laureato in Fisica all’Università di Bologna, coordina l’associazione degli ex alunni del Collegio Superiore, un’istituzione d’eccellenza dell’Università di Bologna. Un gruppo di exabbastanza ristretto, circa 300 persone sparpagliate qua e ...

