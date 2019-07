No Tav | nuove proteste a Chiomonte | incendio | petardi | bombe carta e razzi In 20

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Un altro, ma questa volta anche lancio didi segnalazione nautica contro le forze dell’ordine nel tentativo di forzare una cancellata.nella notte al cantiere di, in Valle di Susa, con protagonisti gli attivisti No Tav. La Digos ha identificato circa 20 persone che verranno denunciate. Già nella notte tra venerdì e sabato i dimostranti contrari alla Torino-Lione avevano ammassato legna al ‘Varco 1’ del cantiere della Tav, provocando fiamme alte circa 4 metri. “Forse pensavano di avere intimidito qualcuno con le denunce di ieri a mezzo stampa, ma anche questa notte un grande falò ha indicato il cammino e dei fuochi sono caduti sul cantiere. Non molleremo mai“. E’ il testo diffuso su internet da attivisti No Tav a commento della nuova dimostrazione. Circa 200 manifestanti sono partiti in corteo dall’abitato di Giaglione. Per ...

