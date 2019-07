No Tav | incendio e razzi contro la polizia Altri 20 denunciati

Fonte : blogo

(Di domenica 21 luglio 2019) Seconda protesta no Tav in due giorni in Val di Susa, nei pressi del cantiere di Chiomonte. Questa notte però tutto è degenerato perché sono stati lanciatile forze dell'ordine grossi petardi e(quelli usati per la segnalazione nautica) e uno di questi ultimi ha causato unnel bosco, con fiamme alte fino a quattro metri.La Digos ha identificato una ventina di attivisti che sarannoe si aggiungono a un'altra cinquantina identificati il giorno prima, quando c'erano statiincidenti con lanci di pietre e un grande falò. La denuncia è per violazione dell'ordinanza della Prefettura che ha esteso la zona rossa intorno al cantiere.Ieri sera i manifestanti si sono ritrovati al campo sportivo di Giaglione e poi, in corteo, si sono spostati attraverso il sentiero Gallo Romano per raggiungere la cancellata metallica del cantiere, che hanno provato ad aprire ...