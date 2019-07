No Tav | 20 manifestanti denunciati dalla Digos

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Francesco Curridori Sono 20 gli attivisti No Tav che saranno"per violazione del provvedimento prefettizio" avvenuta la scorsa notte vicino al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa Sono 20 gli attivisti No Tav che saranno"per violazione del provvedimento prefettizio" avvenuta la scorsa notte vicino al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Gli attivisti hanno cercato di sfondare a porta della cancellata metallica ammassando la legna e facendo divampare un grande falò con fiamme alte 4 metri. Hanno usato un grande tronco a mò di ariete e lanciato pietre, petardi e bombe carta pur di avere la meglio sulla polizia che sorvegliava l'esterno del cantiere. Subito dopo, alcunihanno cercato di aprirsi un varco usando un idrante artigianale che generalmente serve per l'impiego in area boschiva. Gli agenti della, ...

bizcommunityit : No Tav, appiccano il fuoco davanti al cantiere di Chiomonte: denunciati 50 manifestanti - zazoomnews : No Tav appiccano il fuoco davanti al cantiere di Chiomonte: denunciati 50 manifestanti - #appiccano #fuoco… - GiovanniRoi : Italia, dimostrazione No Tav, denunciati 50 manifestanti ma questi sono talmente arroganti e incompetenti che dovre… -