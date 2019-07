No | il 5G non fa male

Ue - De Luca : “Facciamo figuracce - ci ridono tutti in faccia. Senza Draghi alla Bce speriamo di non farci troppo male” : “Dopo anni e anni di battaglie contro l’asse franco-tedesco, contro l’Europa dei poteri forti, contro l’Europa che penalizza il Sud, eccetera, ci ritroviamo con una signora tedesca eletta presidente della Commissione Europea e con una signora francese presidente della Bce al posto di Mario Draghi. alla faccia dei sovranisti. Rischiamo di non avere nemmeno un membro italiano nella Commissione Europea. speriamo di no, ...

Tour de France – Geraint Thomas non si arrende dopo il Tourmalet : “c’è ancora tanta strada da fare” : Nonostante abbia perso molto terreno sul Tourmalet, il corridore del Team Ineos ha sottolineato come non si darà per vinto Giornata da dimenticare per Geraint Thomas, costretto a rincorrere sul Tourmalet fino a perdere ben 36 secondi da Julian Alaphilippe, portatosi ad oltre due minuti in classifica generale. Un gap che comunque non preoccupato più di tanto il corridore del Team Ineos, apparso fiacco durante la quattordicesima tappa ma ...

Elettra Lamborghini si fa male sul palco durante il concerto : “Ho sentito tutto il sangue in bocca - ora non riesco a parlare” : Elettra Lamborghini ha avuto un incidente mentre si stava esibendo sul palco durante il suo ultimo concerto al Forum di Assago. Sul momento nessuno si è accorto di nulla ma le conseguenze si stanno facendo sentire ora, come la stessa rapper ha spiegato nelle sue storie di Instagram. Mentre stava cantando infatti, Elettra si è colpita involontariamente al volto con il microfono che teneva in mano: una botta molto forte, che le ha rotto il ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : molti movimenti in testa. Pavan parte male - tra non molto Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Langasque (FRA) -3 T2 Clarke (NIR) -2 T2 Sugrue (a) (IRE) -2 T2 Pepperell (ENG) -2 T2 Lowry (IRE) -2 T2 Noren (SWE) -2 T2 MacIntyre (SCO) -2 T2 Johnston (ENG) -2 T27 Pavan (ITA) +1 10:17 Torna a farsi vedere un -3, e il protagonista è Romain Langasque con il birdie alla buca 7 10:14 Gran gruppo in partenza con l’ex vincitore Henrik Stenson (Svezia), Xander ...

non distinguevo il bene dal male! Verona - sesso e abusi sulla figlia 11enne : Un medico di Verona è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver abusato della figlia dal 2006 al 2011, da quando la vittima aveva solo 11 anni. La ragazza, che oggi è una donna, ha scritto una lunga lettera per raccontare la vicenda di cui è stata vittima e lanciare un appello a chi è nella sua situazione: "La lotta è dura, ma ne varrà la pena. Noi non siamo più vittime, ma combattenti. Dobbiamo avere il coraggio di denunciare".

C’è un nuovo WinDay e non è niente male : ecco il regalo di oggi : Il programma di fedeltà WinDay questo lunedì regala a 3 mesi gratis di INFINITY. La promozione è valida solo per i nuovi clienti Infinity, tuttavia i già clienti avranno 3 mesi a 2,99 euro al mese anzichè 7,99 euro. Al termine della promozione gratuita o scontata, il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di 7,99 euro al mese e l'utente Infinity potrà disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali. L'articolo ...

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli : “non parlate male di lei - non è un’arrampicatrice” : Il cantante è intervenuto con un video a difendere la ex moglie, da cui si è separato da poco. Ramazzotti svela che l'addio sarebbe frutto di "una situazione che si trascinava da tempo", invitando i fan a non credere ai pettegolezzi sulla Pellegrinelli, che secondo il gossip sarebbe già legata a u nuovo compagno. Benché i due ex coniugi abbiano chiesto riservatezza, negli ultimi giorni si sono moltiplicati i pettegolezzi sulle cause della ...

Unomattina - Benedetta Rinaldi fuori dal programma : “non mi hanno detto niente. Abbiamo fatto ottimi ascolti - ecco perché ora sto male” : Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo, Benedetta Rinaldi pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni di Unomattina con Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Sarà corsa vera al 100% - anche se l’arrivo non è così difficile come il Tourmalet” : Tempo di esami al Tour de France, con il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, dove i pretendenti al successo finale non potranno più nascondersi: lo sa bene il vincitore della classifica generale dello scorso anno, Geraint Thomas, che ha parlato della frazione odierna a cyclingnews.com. L’alfiere del Team Ineos, che ad Epernay ha pagato un buco di 5″ all’arrivo dal compagno di squadra Egan Bernal e dal ...

Papà fa male a mamma! non credono al bimbo di 3 anni - a 24 anni trova il corpo in giardino : Quando la donna scomparve di casa senza lasciare tracce, gli inquirenti interpellarono, attraverso un esperto, anche il figlioletto di 3 anni che ammise candidamente: "Papà faceva del male a mamma. Papà ha sparato a mamma". A quel bimbo però nessuno ha mai creduto fino in fondo, anzi tutti hanno creduto al marito della donna che parlava di un allontanamento volontario e così il mistero di Bonnie Haim è rimasto tale per oltre due decenni fino a ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Ho problemi sul giro secco ma il passo non è male” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Una prestazione negativa quella del “Dottore”, che comunque ha cercato ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Il passo non è male - mi manca il giro secco. Domani in gara…” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di Domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Il nove volte Campione del Mondo spera di lottare per un risultato importante ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “non male arrivare a dieci pole - ma la cosa che conta di più è l’ottimo passo” : L’uomo del Sachsenring non delude neanche quest’anno e per Marc Marquez è arrivata oggi la decima pole position sulla storica pista della Sassonia, e domani tutti i riflettori saranno puntati su di lui che può arrivare ad altrettante vittorie, tutte consecutive. L’iberico ha dominato queste qualifiche, confidando alla stampa di aver anche rallentato nel T4 del suo ultimo giro per evitare ogni rischio di commettere errori, ...

"Dal 40 al 6 per cento - ma per qualcuno non va male" : Toti sferza Forza Italia: “Siamo passati dal 40 al 6 per cento, eppure c’è qualcuno che dice non è andata così male. Cosa doveva succedere per andare male?”, domanda retorico il presidente della Regione Liguria durante il suo intervento alla convention “Italia in crescita”.“Parte della nostra classe dirigente di Forza Italia, ho visto stamani sui giornali, ha passato il tempo ad ammonire a ...