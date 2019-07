Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Doveva essere il D-day del Generale: l’ora zerodida parte di Khalifa. La battaglia finale viene definita “imminente”: le forze dihanno dichiarato “l’ora zero”propria offensiva volta allacapitale libica,. Lo scrive lo stesso Esercito nazionale libico (Lna) sulla propria pagina Facebook. La tensione è alta. Sull’altro fronte, il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di, guidato da Fayez al Serraj, mentre esprime “preoccupazione” per gli annunci delle forze di, si dice pronto a respingere con forza e vincere ogni nuovo attacco nemico: lo riferisce all’Agi il portavoce del ministero degli Esteri, Mohammed al Qablawi. Inoltre, il governo dichiede esplicitamente all’Onu e alla comunità internazionale di ...

HuffPostItalia : Nessun D-day per Haftar: l'azzardo (non riuscito) della conquista di Tripoli - MGiovesan : Un paio di settimane fa, il 4 luglio giorno dell'indipendence day San Francisco era stata già colpita da due scosse… - marydg2010 : No NO, oggi non c'è nessun Prime Day. No NO no no no???????? Non compro niente!!! -