Nel mare della Cornovaglia incontri ravvicinati con due meduse giganti

Mare o montagna? Viaggio estivo Nell’economia delle località di vacanza : Non sono molti i Paesi che possono permettersi di mettere a confronto mete di Mare e di montagna. È un privilegio italiano ed è per questo che Il Sole...

Camilleri è stato nel mondo come il suo Montalbano Nel mare di fronte a casa : Sentiremo molto la mancanza di Andrea Camilleri. Il racconto verace, sincero, appassionato di una Sicilia senza tempo, ha conquistato tutto il Paese, e senza rinunciare alla complessità di un dialetto che se pur locale, ha avuto la forza di diventare comprensibile, universale e imporsi con la dignità di una vera e propria lingua. Una lezione, l’ennesima del Maestro, sulla potenza della cultura e del messaggio, sulla ...

Clima - il mare Adriatico si riscalda rapidamente : +1 - 3°C Nell’ultimo secolo - sempre più frequenti i +28°C delle acque negli ultimi anni [DATI] : La temperatura marina superficiale del nord Adriatico nell’ultimo secolo è in aumento crescente. Ad attestarlo, un lavoro dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), con sede in Area Science Park, condotto attraverso una serie di osservazioni effettuate nel porto di Trieste, e pubblicato di recente sulla rivista scientifica internazionale Earth System Science Data. Le misurazioni abbracciano un intervallo ...

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado Nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Brindisi - tre giovani rischiano di annegare Nel mare in tempesta : un uomo li salva : Si è sfiorata la tragedia ieri mattina, 11 luglio, presso la spiaggia di Camerini, che si trova a Torre Santa Sabina, una marina Brindisina che ricade nel comune di Carovigno. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che tre giovani abbiano rischiato seriamente di annegare nel mare in tempesta. Ieri infatti, su tutta la costa Brindisina, spirava un fortissimo vento di maestrale, il quale ha fatto ingrossare il mare in maniera davvero ...

Nelle librerie ‘Una morte da amare’ - oggi 11 luglio : Esce Nelle librerie della penisola tricolore, in data odierna 11 luglio 2019, un libro che titola “Una morte da amare” (Longanesi, pag. 500) di Peter James. L’autore è piuttosto un unicum all’interno dei professionisti della scrittura. Infatti, per passione e piacere per il verosimile da immettere Nelle sue narrazioni, frequenta appena possibile ambienti aperti soprattutto a ‘gente del mestiere’ come poliziotti et similia. Pertanto è conosciuto ...

Palombari del Comsubin fanno esplodere 20 ordigni Nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare Nello Jonio : scenario drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...

C’è una piccola perdita radioattiva causata da un sottomarino russo inabissato 30 anni fa Nel mare di Norvegia : Una spedizione marina congiunta Norvegia-Russia ha rilevato una piccola perdita radioattiva dal sottomarino nucleare russo Komsomolec, affondato nel 1989 a sud-ovest dell’Isola degli Orsi, nel Mar Glaciale Artico tra Capo Nord e le isole Svalbard. Secondo i ricercatori, le radiazioni

Un vortice di ghiaccio Nel mare di Irminger : la FOTO al largo della Groenlandia dallo spazio : La missione Copernicus Sentinel-2 ci mostra un vortice di ghiaccio marino al largo della costa orientale della Groenlandia, nel Mare di Irminger, che si trova appena a sud dello Stretto di Danimarca tra Groenlandia e Islanda. In questa immagine, acquisita il 9 giugno 2019, piccoli frammenti di ghiaccio marino, noti come banchi di ghiaccio galleggianti, seguono le correnti oceaniche sottostanti, dando luogo ad una formazione simile ad un grande ...

«Chiuso per camorra» - nuovo furto Nel ristorante «Ciro a Mare» : L'associazione antiracket di Portici s'è riunita in via straordinaria esprimendo costernazione e sgomento per il terzo furto, in poche settimane, ai danni del ristorante «Ciro a...

Incendi - notte di paura Nel Trapanese : evacuato via mare villaggio turistico - “ci sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Latina - al via la terza edizione del festival culturale “Come il vento Nel mare” : Ha preso il via con lo slogan “il confronto non ha nemici” la terza edizione del festival “Come il vento nel mare”, che continuerà fino all’11 agosto. Tutti gli eventi della manifestazione culturale, che comprendono incontri dedicati ai libri, alla politica, alla satira, ai fumetti fumetti, all’attualità e anche al jazz, si terranno principalmente sul lungomare di Latina. Nella serata di apertura dell’11 ...

Fuoco e paura a San Vito - campeggio evacuato via mare Nella notte : paura nel Trapanese per un vasto incendio alimentato dallo Scirocco. Le fiamme e le alte temperature hanno prodotto uno scenario da inferno. nella notte è stato attivato in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo di vaste proporzioni, divampato verso le 2 nel Comune di San Vito Lo Capo. Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse per il vento, hanno interessato una ...