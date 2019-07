Nel governo è guerra di nervi Lega attende risposte | cambio passo o urne

Ma quale rimpasto - provateci voi a fare il ministro della Difesa Nel governo Salvini… : Ha fatto bene il premier Conte a difendere la sua squadra e a chiarire che “nessun ministro mi ha mai chiesto il rimpasto”. Il leader leghista Salvini continuerà ad attaccare alcuni colleghi di governo ma le sue accuse sono di fatto depotenziate dalla rivelazione del presidente del Consiglio, secondo cui nessuno ha mai avanzato sostituzioni a Palazzo Chigi. Da tempo nel mirino del vicepremier del Carroccio c’è Elisabetta Trenta. Sarebbe ...

Iran - Pasdaran sequestrano petroliera britannica Nello Stretto di Hormuz : governo Gb si riunisce : La tensione nel Golfo Persico, crocevia delle forniture di greggio, è tornata a superare il livello di guardia. Una petroliera battente bandiera britannica sequestrata dalle Guardie Rivoluzionarie. Lo conferma la società armatrice, 23 gli uomini dell’equipaggio.Continua a leggere

Iran - Pasdaran sequestrano una petroliera britannica Nello Stretto di Hormuz : il governo Gb si riunisce : Sale la tensione nella zona, già infuocata dalla disputa tra Teheran e Washington su un drone abbattuto. La nave è stata condotta via da piccole imbarcazioni e da un elicottero

Governo : per M5S anche ministri Lega Nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda con ...

Governo : per M5S anche ministri Lega Nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – La linea ufficiale è quella del “no comment”, perché “non ci sono state richieste ufficiali di rimpasto, quindi per noi non esiste”. Ma al netto dell’ufficialità, nel M5S ci si interroga in queste ore sull’ipotesi restyling, mentre crescono i rumors di cambiamenti nella squadra di Governo ormai imminenti. Nel mirino di Matteo Salvini soprattutto i ministri Danilo Toninelli e ...

Governo : Molinari - ‘ToniNelli ministro del no - assurda difesa Conte’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “No alla Tav. No alla Tav veneta. No alla Pedemontana. No al Piano crocieristico della laguna di Venezia. No al nodo Firenze alta velocità. E ora anche con il NO alla Gronda, la misura è davvero colma. Toninelli è il ministro del NO ed è incomprensibile che il premier Conte prenda le sue parti quando sa bene che il Paese ha bisogno di ripartire e non di essere bloccato per paura di sbagliare”. ...

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e ToniNelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - ToniNelli in bilico (3) : (AdnKronos) – Cedere il Mit alla Lega, però, fa paura, perché è in quel ministero che si giocano molte partite fondamentali per il M5S: la Tav e Autostrade, solo per citarne due. Ma il Movimento è all’angolo: a Strasburgo ha giocato bene le sue carte -come la vicepresidenza del Parlamento Ue a Fabio Massimo Castaldo e i voti ‘salvifici’ a von der Leyen che li ha riscattati dalla temuta irrilevanza- ma a Roma le ...

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - ToniNelli in bilico : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il fantasma della crisi di Governo non sembra più aleggiare sui tetti di Palazzo Chigi, ma un altro, in queste ore, sembra prenderne il posto: è quello del rimpasto, un ‘rimetter mano’ alla squadra di Governo di cui si parla da tempo, ma finora mai andato in porto. La convinzione, tra i ministri grillini, è che dopo aver fatto il passo indietro sul commissario Ue in quota leghista, Matteo ...

Tensioni Nel governo - Di Maio a Salvini : “Vediamoci oggi - troviamo il modo per continuare” : Il capo politico dei Cinque Stelle tende una mano all'alleato Matteo Salvini: "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo. Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - ora la crisi è “personale” : cosa succede adesso Nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

