Nardò | bimba rischia di annegare in piscina | salvata dal bagnino

Ami me e la bimba che aspetto? Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta : Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando la loro prima figlia, ma la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spedito una lettera al compagno, cambiato da quando lei è incinta. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scoperti innamoratissimi a Temptation Island Vip e, ora, dopo una serie di alti e bassi, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno per diventare genitori, ma la ex dama del trono over pare abbia ancora ...