Napoli | il mistero dell' immagine della Madonna | in attesa dell' intervento della Chiesa il

Il mistero delle nuove maglie del Napoli : sono loro? : Dovrebbe essere quello che vi mostriamo in foto il design delle nuove maglie del Napoli per la prossima stagione. sono state consegnate ai rivenditori del Calcio Napoli per visionarle e ricevere suggerimenti e critiche e soprattutto misurare il gradimento di chi è addetto a venderle ai tifosi. La novità è che sul fronte della maglia non ci sarà più Pasta Garofalo. Quattro i modelli che siamo in grado di mostrarvi. Resterà da vedere se saranno ...