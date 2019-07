MotoGp – Vacanza romantica anche per… Marquez | lo spagnolo posta la prima foto con la sua

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019)d’amore per Marc: loin compagnia della sua dolce metà, Lucia Rivera Romero Da tempo ormai dalla Spagna è arrivato un importantissimo scoop riguardante la vita privata di Marc: losi è infatti fidanzato. Dopo le prime uscite ‘di nascosto’, la bella Lucia Rivera Romero è stata al fianco dial Montmelò, dove il pilota ha trionfato ed ha ricevuto un tenero bacio al parco chiuso. Dopo aver comunque continuato a nascondere la relazione, non uscendo del tutto allo scoperto, conche in conferenza stampa, ad un bambino che gli ha domandato se è fidanzato e come dovrebbe essere la sua ragazza ideale, ha preferito non rispondere, i due innamorati sono finalmente usciti allo scoperto. Se la bella modella Lucia avevato unacongià al Montmelò, il pilota della Honda hato oggi, per la...

mainsport_it : RT @mainsport_it: Durante la breve pausa della #MotoGP , #rossi e la sua fidanzata sono in vacanza e c’è chi sta pensando al suo #Futuro .… - mainsport_it : Durante la breve pausa della #MotoGP , #rossi e la sua fidanzata sono in vacanza e c’è chi sta pensando al suo… - gponedotcom : Marc Marquez: proposta di matrimonio sotto l'ombrellone: Le MotoGP è in vacanza e al sette volte iridato della Hond… -