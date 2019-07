Mostra fotografica Tratti di donna a Caltagirone

Bologna - la Mostra fotografica di Roberto Di Caro : gli scatti del giornalista dalla guerra in Afghanistan ad Haiti : Cinquanta scatti, cento nel catalogo, che raccontano la guerra in Afghanistan del 2001, la guerra in Iraq del 2003, la “rivoluzione arancione” in Ucraina del 2004, l’Iran degli ayatollah, il terremoto ad Haiti del 2010. È la mostra “Roberto Di Caro: Taccuino per immagini”, che verrà inaugurata il 12 luglio alle ore 18 nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in via Aldo Moro 50 a Bologna. La mostra, a cura ...