Morto in un incidente Luca Cardoni titolare della pensione per animali La tana sul colle

Selvazzano Dentro. Franco Benato Morto in un incidente a Rubano : Tragedia della strada nel Padovano. Alle 3.40 in un sinistro in via Della Provvidenza a Rubano ha perso la vita

Incidente sull’A1 tra Toscana e Umbria - auto sotto un tir : automobilista Morto schiacciato : Tragico Incidente sull'A1 Milano-Napoli non lontano dall'uscita Chiusi Chianciano Terme al confine tra Toscana e Umbria: un'auto è finita sotto un tir in seguito ad un tamponamento, verificatosi per cause da chiarire, e il conducente è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare: si aggrava ancora il bilancio delle vittime sulle strade italiane nel weekend.Continua a leggere

Verona - incidente in moto sull’A22 : un Morto e un ferito grave : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in elicottero in ospedale in gravi condizioni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattino lungo l’autostrada A22 nei pressi del casello di Affi (Verona). Traffico e code in autostrada dopo il sinistro.Continua a leggere

Martina Franca. Incidente in moto : Morto Donato Semeraro : Tragico Incidente stradale oggi sulla Martina Franca-Noci. Nell’impatto tra una mucca ed un centauro hanno perso la vita entrambi. La

Pisa. Leonardo Giordani Morto in un incidente a San Giuliano Terme : Drammatico a Colignola, frazione del Comune di San Giuliano Terme (Pisa). A perdere la vita Leonardo Giordani. Il ragazzo di

Torre Santa Susanna. Incidente sulla provinciale : Morto l’imprenditore Patrizio Pichierri : Incidente mortale sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Un artigiano di Torre,

Torremaggiore. Filippo Cistone Morto in un incidente a Marina di Lesina : Drammatico sinistro stradale nel Foggiano con un morto e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la Statale 16,

Morto in un incidente Mattia De Lorenzo campione di boxe thailandese : Mondo dello sport in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Mattia De Lorenzo. Il ragazzo è Morto in

Scicli. Sedicenne Morto in incidente in moto in Via Vitaliano Brancati : Due incidenti e due vittime a distanza di poche ore sono avvenuti a Scicli. Nel primo ha perso la vita

Ascoli. L’infermiere Brian Merletti Morto in un incidente a Jesolo : Era un ragazzo solare, pieno di vita. I suoi sogni si sono infranti alle 5 del mattino di domenica 14

Bimbi investiti dal Suv - Morto anche Simone : dopo l'incidente gli erano state amputate le gambe : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo, Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, il fratellino di Alessio, falciato dal suv a Vittoria, in provincia di Ragusa. Alla guida...

Jesolo. Incidente in via Roma Sinistra : Morto ventenne di San Donà : Notte tragica a Jesolo. In due distinti incidenti hanno perso la vita 5 ragazzi. In uno sono morte quattro persone.