Morte Giovanni Semeraro | il pensiero di Ghirelli | “Uomo innamorato del calcio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “Ci tenevo a dedicare un, ad un uomodel calcio e, in particolare, del Lecce e per cui ha messo negli anni cuore, risorse e passione. Un presidente che ha progettato e investito ed ha raggiunto traguardi di rilievo in una delle piazze di prestigio del nostro calcio, supportata da una tifoseria appassionata. Mi unisco al dolore della famiglia cosi come fanno la Lega Pro e tutti i suoi club, e mi piace ricordare gli occhi pieni di luce diquando parlava del Lecce“. Questo ildel presidente della Lega Pro, Francesco, a, ex patron del Lecce scomparso ieri.L'articolo, ildi: “Uomodel calcio” CalcioWeb.

