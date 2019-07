Montagna | alpinista piemontese ferito in Pakistan | “lo portiamo giù a piedi”

Alpinista italiano ferito e bloccato su una Montagna in Pakistan : appello al ministro Moavero : Gabriele Laganà Francesco Cassardo è caduto per 500 metri mentre effettuava la discesa. Nonostante i soccorsi promessi dalle autorità del Pakistan, nessuno è ancora intervenuto La vita di un ragazzo italiano è appesa ad un filo. Il giovane, Francesco Cassardo, è bloccato sul Gasherbrum VII, una montagna del in Pakistan, a circa 6300 metri di altezza insieme al suo amico Alpinista Cala Cimenti a causa di un incidente avvenuto nel ...

Montagna : alpinista piemontese gravemente ferito in Pakistan - in attesa di soccorsi : L’alpinista piemontese Francesco Cassaro è scivolato mentre scendeva dal Gasherbrum VII, in Pakistan, ed al momento è in attesa di soccorso: con lui il compagno di cordata Cala Cimenti, che sta dando costanti aggiornamenti sulle sue condizioni e sull’accaduto. L’ultimo messaggio pervenuto racconta di Cassardo in gravi condizioni ma stazionarie: “Al momento è vigile e lucido, ed essendo medico è in grado di valutare le sue ...

Un alpinista italiano è ferito e bloccato sul Gasherbrum VII - una Montagna del Karakorum in Pakistan : Francesco Cassardo, medico e alpinista di Pinerolo, è ferito gravemente e bloccato lungo la parete del Gasherbrum VII, una montagna di 6.955 nel massiccio del Karakorum, in Pakistan. Cassardo, che aveva scalato la montagna con l’alpinista Cala Cimenti, è caduto durante

Incidenti Montagna - alpinista precipita sul Monte Rosa : recuperati i compagni - i soccorsi per lui rinviati a domani : Sono stati raggiunti dal soccorso alpino, e accompagnati illesi al rifugio Mantova, i due alpinisti compagni di scalata dell’uomo precipitato dalla Cresta del Soldato, sul Monte Rosa. Si tratta di un cittadino tedesco che, secondo la ricostruzione del soccorso alpino, e’ precipitato per diverse centinaia di metri sul versante est della montagna. La zona e’ caratterizzata da terreno molto instabile, soggetto a cadute di sassi e ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita sul Monte Rosa - recupero in corso : Intervento del Soccorso alpino pieMontese sul massiccio del Monte Rosa, alta Val Sesia, nel vercellese, per recuperare un alpinista precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani a 4046 metri di quota, lungo la Cresta del Soldato. A causa delle condizioni meteo in peggioramento i tecnici a bordo hanno individuato i compagni di cordata dell’alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi. Dopo numerosi tentativi ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul Cervino - precipita da 4 mila metri per il maltempo : Un alpinista sudcoreano è morto sul versante svizzero del Cervino. L’uomo è precipitato da quasi 4 mila metri mentre era con altri due scalatori, suoi connazionali, che sono rimasti illesi. L’incidente è ieri, 15 luglio, intorno alle 14. I tre erano arrivati al rifugio Hornlihutte (3.260 metri) domenica, con l’obiettivo di raggiungere la vetta (4.478 metri) il giorno seguente. Nel pomeriggio avevano deciso di fare una ...

Montagna - Cortina : recuperato alpinista sul Pomagagnon : recuperato questa mattina l’alpinista rimasto in parete sul Pomagagnon dopo l’infortunio della compagna. La coppia era salita ieri per la diretta, ma, al momento di rientrare dalla quinta cengia verso il ghiaione, un sasso caduto dall’alto aveva colpito la donna alla schiena. Scattato l’allarme, era decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che, dopo un paio di tentativi di avvicinamento resi difficile ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sulla Grigna Meridionale : Un alpinista disperso dalla scorsa notte è stato trovato morto questa mattina sulle pendici della Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. Il 50enne sarebbe stato vittima di una caduta. A seguito del mancato rientro è scattata la mobilitazione dei soccorsi con l’impiego di unità di pronto intervento del Soccorso alpino. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sulla Grigna Meridionale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : alpinista precipita e muore su un ghiacciaio in Valfurva - altri 2 gravi : Un alpinista morto e altri due gravemente feriti: questo il bilancio di un incidente di montagna avvenuto oggi su un ghiacciaio in Valfurva, in provincia di Sondrio. Non si conosce al momento la dinamica dei fatti. I tre precipitati facevano parte di una cordata di alpinisti. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 13.30 ma l’intervento dei mezzi dei soccorso sarebbe stato ritardato dalle avverse condizioni meteo. Secondo quanto ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita in dirupo e muore : Incidente in provincia di Bergamo: questa mattina un uomo è morto cadendo in un dirupo mentre stava effettuando un’escursione a 2.500 metri di quota, sopra Castione della Presolana. Alcune persone che si trovavano con il 55enne hanno lanciato l’allarme. L’equipe giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista precipita in dirupo e muore sembra ...