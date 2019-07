Monster Hunter World Iceborne | Capcom annuncia l' Acidic Glavenus | in arrivo altre

Monster Hunter World supera quota 13 milioni di copie vendute : Le distribuzioni totali in tutto il mondo e le vendite di download digitali per Monster Hunter: World hanno superato quota 13 milioni, ha annunciato Capcom.I numeri relativi alle copie del gioco distribuite sono stati segnalati l'ultima volta all'inizio di febbraio e ci parlavano di 11,9 milioni di unità piazzate.Per celebrare il traguardo, Capcom offre a tutti i giocatori un pacchetto speciale di oggetti, che può essere richiesto come Bonus di ...

Monster Hunter World e The Witcher 3 di nuovo insieme in un evento crossover : Capcom ha organizzato un nuovo evento crossover che coinvolge i due apprezzati Monster Hunter: World e The Witcher 3.Dopo l'appuntamento proposto lo scorso febbraio, Monster Hunter: World e The Witcher 3: Wild Hunt saranno presto i protagonisti di un nuovo evento crossover. L'iniziativa inizierà il 26 luglio e si concluderà giovedì 29 agosto."I cacciatori di livello 50 o superiore potranno partecipare alla sfida multiplayer, Contract: Woodland ...

Monster Hunter World : tutti i passati festival torneranno il 26 luglio : Capcom ha annunciato un nuovo evento per Monster Hunter World che darà modo a tutti i giocatori di partecipare a tutti i passati festival di Astera.A partire dal 26 luglio per cinque settimane infatti si alterneranno il festival fiori di primavera, festival tramonto d'estate, festival raccolto d'autunno, festival stelle d'inverno, festival di ringraziamento.Questo significa che tutti i giocatori, anche quelli che hanno iniziato da poco a ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World : Iceborne parlano della difficoltà del gioco : Che grado di sfida ci proporrà Monster Hunter World: Iceborne? Stando ad un'interessante intervista con il direttore esecutivo nonché direttore artistico di Capcom, Kaname Fujioka, abbiamo avuto modo di distinguere due approcci diversi alla difficoltà del gioco, in particolare di Iceborne.Ebbene, come probabilmente saprete, per accedere a questo contenuto sarà necessario aver completato la campagna del gioco principale, Monster Hunter World. ...

Monster Hunter World : Iceborne ci porta alla scoperta di nuovi mostri in un imperdibile trailer : Oggi Capcom ha condiviso un nuovo trailer e un video di aggiornamento degli sviluppatori ricco di nuovi dettagli per Monster Hunter World: Iceborne, l'attesissima massiccia espansione di Monster Hunter: World. L'ultimo filmato offre una panoramica delle sottospecie dei mostri, uno sguardo al nuovo hub di raccolta nella sede Seliana oltre ad altri miglioramenti e integrazioni al gameplay.Ecco il comunicato ufficiale:Le sottospecie dei mostri si ...

Iceborne sarà l'ultima espansione di Monster Hunter World : Iceborne è la nuova grande espansione di Monster Hunter World e stando a quanto affermato dagli sviluppatori sarà la prima ed ultima. Questo perché Capcom vede Iceborne come un DLC che va ad integrarsi con il comparto narrativo ed il mondo di gioco, dunque parliamo della sola espansione per il gioco principale.Come riporta VG247, il Producer Ryozo Tsujimoto ha confermato il tutto durante una recente intervista, aggiungendo anche alcuni dettagli ...

Difficoltà dinamica in Monster Hunter World tra le migliori novità dell’espansione Iceborne : Ormai lo saprete tutti, Monster Hunter World si prepara a cambiare. L'actionRPG di casa Capcom, tra i grandi protagonisti dell'E3 2019 di Los Angeles, andrà infatti ad accogliere una nuova e grande espansione denominata Iceborne. La data di uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One è fissata per il 6 settembre di quest'anno, così da infiammare gli ultimi giorni d'estate di tutti i cacciatori virtuali che decideranno di acquistare l'add-on. Un ...

In Monster Hunter World : Iceborne la difficoltà varierà a seconda di quanti giocatori saranno connessi : La difficoltà di Monster Hunter World in modalità co-op sarà resa più sensata con l'arrivo di Iceborne, segnala VG247.com.Capcom ha confermato una nuova aggiunta per Monster Hunter World con l'espansione Iceborne. Anche se la funzione sarà gratuita per tutti, non sarà disponibile fino a quando il nuovo contenuto non sarà lanciato a settembre.I giocatori di Monster Hunter World sapranno che la difficoltà a scalare dei mostri in modalità ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World sono contenti di aver ispirato la creazione di titoli come Dauntelss : Monster Hunter: World ha visto un successo mondiale senza precedenti per un franchise tradizionalmente popolare solo in Giappone. Questo successo probabilmente ha anche aiutato il sottogenere dei giochi cosiddetti Monster Hunter-like. Dauntless, che è un gioco free-to-play sul dare la caccia ai mostri, ha superato i 10 milioni di download da quando è stato pubblicato a maggio.Dauntless ha sì molti punti in comune con il titolo di Capcom, ma ...

Annunciate le beta e un nuovo trailer per Monster Hunter World : Iceborne : Monster Hunter World: Iceborne ha presentato le date per la beta del gioco, riportiamo quindi di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Indossate l'equipaggiamento invernale e portatevi una bevanda calda! Capcom ha oggi confermato i dettagli per l'imminente sessione beta su PlayStation 4 di Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione del titolo più venduto di Capcom, Monster Hunter: ...

Il film di Monster Hunter si mostra in un teaser trailer : Durante l'International Shanghai film Festival 2019, i partecipanti hanno ottenuto quello che sembra essere il primo sguardo al mondo del prossimo film di Paul W.S. Anderson, Monster Hunter. Grazie a uno spettatore che ha ripreso l'esperienza, ora tutti possono dare un'occhiata al filmato off-screen, riporta PlayStation LifeStyle. Un teaser trailer ha mostrato brevi frammenti di azione di Monster Hunter in occasione del festival. Il video ...

Monster Hunter World : Iceborne introduce la nuova espansione con un trailer : Monster Hunter World prepara i giocatori alla nuova attesissima espansione Iceborne lanciando un nuovissimo story trailer, il quale ci permette di dare uno sguardo alla nuova avventura che ci aspetta.L'imminente espansione Iceborne, riporta il comunicato ufficiale Capcom, offrirà una mole di nuovi contenuti capace di rivaleggiare con quella del gioco originale, e sarà presto disponibile per PS4, Xbox One, Xbox One X (dal 6 settembre 2019) e PC ...