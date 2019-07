Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre | impresa Italia | le azzurre stendono

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) Il quartetto azzurro dellasi qualifica per le semifinali dopo aver battuto le campionesse in carica degli Stati Unitia Budapest, ledellaconquistano il pass per la semifinale battendo le campionesse in carica degli Stati Uniti, al termine di un confronto davvero emozionante. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alice Clerici superano le proprie avversario con il punteggio di 25-22, fornendo una splendida prestazione che vale l’accesso tra le prime quattro. L’inizio è tutto di marca americana, con il team guidato da Holmes che si porta agevolmente in vantaggio. Con il passare del tempo però, l’alza la testa e mette il naso davanti, difendendo il gap fino al termine della sfida, che permette a Fiamingo e compagne di continuare a sognare l’oro. In semifinale le...

