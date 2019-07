Mondiali Scherma 2019 – Sciabola maschile a squadre | Georgia ko | l’Italia conquista la

Scherma - Mondiali 2019 : gli sciabolatori dominano con la Georgia e volano in semifinale : La squadra italiana di sciabola maschile non tradisce le attese e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Budapest. Dopo le due brillanti vittorie di ieri contro Repubblica Ceca ed Ucraina, il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano) ha superato anche la Georgia nei quarti di finale per 45-33. Un successo molto importante anche in ottica qualificazione olimpica con Tokyo che si avvicina sempre di più ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SPADISTE E SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 40-19. Parziale di 5-0 per Errigo, ora l’ultimo assalto di Di Francisca. 11.48 Palumbo aumenta il vantaggio, 35-19. 11.44 Torniamo al fioretto femminile, dove l’Italia è avanti 30-16 contro l’Ucraina dopo sei assalti. 11.42 ITALIA IN SEMIFINALEEEE!!!! Gli SCIABOLATORI azzurri battono 45-33 la Georgia e volano in semifinale, dove affronteranno i padroni di casa ...

Scherma - Mondiali 2019 : Italia in semifinale nella spada femminile a squadre! Battuti gli Stati Uniti : Grandissima prestazione delle spadiste azzurre, che volano in semifinale nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici prosegue il proprio cammino grazie alla vittoria nei quarti di finale per 25-22 contro le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti. Le nostre portacolori hanno saputo quindi superare delle avversarie molto forti ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SPADISTE IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Tra pochissimo in pedana gli sciabolatori azzurri con il loro quarto di finale contro l’Ucraina. 10.50: Alle 12 l’appuntamento con la semifinale contro Corea del Sud o Cina. 10.48: SEMIFINALEEEEEEE! GRANDE ITALIA! Battuti gli Stati Uniti per 25-22. Splendida prestazione delle azzurre. 25-22 ANCORA ROSSELLA! 24-22 COLPO DOPPIO! CI SIAMO QUASI! 23-21 SIIIII! STOCCATA DI ...

Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre : impresa Italia - le azzurre stendono gli USA e volano in semifinale : Il quartetto azzurro della Spada femminile si qualifica per le semifinali dopo aver battuto le campionesse in carica degli Stati Uniti impresa Italia a Budapest, le azzurre della Spada femminile conquistano il pass per la semifinale battendo le campionesse in carica degli Stati Uniti, al termine di un confronto davvero emozionante. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alice Clerici superano le proprie avversario con il ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre : Italia in scioltezza agli ottavi - battuta la Romania : Le fiorettiste azzurre non lasciano scampo alla Romania, qualificandosi così per gli ottavi di finale Il dream team Italiano del Fioretto femminile sale oggi sulle pedane di Budapest, l’obiettivo è tentare l’assalto ad una medaglia prestigiosa dopo i bronzi ottenuti nell’individuale dagli atleti Italiani. Primo turno agevole per Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo che superano nei ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Fiorettiste agli ottavi - spadiste e sciabolatori per il podio. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18: L’Italia si qualifica per gli ottavi. 43-20 per la Romania. 9.12: 40-16 per l’Italia. Ora Volpi in pedana per chiudere la contesa. 9.08: Prima degli ultimi due assalti. Italia-Romania 35-14. 9.04: Errigo prosegue il dominio azzurro. 30-14. 8.59: Volpi porta l’Italia sul 25-12. 8.56: Italia sempre in pieno controllo. 20-10 per le azzurre. 8.50: Errigo domina e ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorettiste e spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Dopo gli assalti individuali, sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) i riflettori si sposteranno sulle gare a squadre, con ben quattro prove in programma oggi. Per gli ...

Scherma - Mondiali 2019 : azzurri pronti al riscatto nelle gare a squadre. Si lotta per le medaglie nella spada femminile e nella sciabola maschile : La settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) sarà la prima dedicata esclusivamente alle prove a squadre. Gli assalti individuali sono andati in archivio con un bilancio negativo per l’Italia, visto che non è arrivata nessuna medaglia d’oro, fatto che non accadeva dal 1995. A partire da oggi gli azzurri saranno chiamati al riscatto, per risalire posizione nel medagliere, che ci vede al momento addirittura al nono ...

Scherma - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (domenica 21 luglio). Tutti gli italiani in gara : oggi (domenica 21 luglio) si svolgerà la settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Si assegneranno i primi titoli a squadre di questa rassegna iridata, nella spada femminile e nella sciabola maschile. In entrambe le gare l’Italia ripartirà dai quarti di finale. Nella spada le azzurre si troveranno di fronte le campionesse in carica degli Stati Uniti, mentre nella sciabola i nostri portacolori affronteranno la ...

Italscherma a secco nel terzo giorno dei Mondiali - ora le squadre : Italscherma a secco di medaglie nella terza giornata dei mondiali di Budapest e chiusura delle prove individuali senza ori e chiusura prove

Mondiali Scherma 2019 : Italia - rialzati! Dopo 24 anni non arrivano ori iridati dalle gare individuali : Buttate un’occhiata al medagliere, please. Ve lo inseriamo qua sotto. Dopo tre giornate (sei con le qualificazioni) e ben sei titoli assegnati (24 medaglie in totale) ecco la grande novità del Syma Sport Center: non c’è nemmeno una Nazione che abbia conquistato due titoli iridati a Budapest 2019. Per ora. Nemmeno una. “Solo” un titolo a testa. Ce l’hanno fatta sei diverse squadre, finora: Russia, Francia, Ungheria, ...

