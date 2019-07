Mondiali Scherma 2019 – Italia ko nella semifinale di sciabola a squadre | l’Ungheria si

Scherma - Mondiali 2019 : altra finalina per il bronzo! Gli sciabolatori azzurri cedono all’Ungheria in semifinale : Continua il tabù finale per l’Italia ai Mondiali di Scherma di Budapest. Una vera e propria maledizione per la squadra azzurra, con gli sciabolatori (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano) costretti a disputare la finalina del bronzo dopo essere stati sconfitti in semifinale dall’Ungheria con il punteggio di 45-38. Una sfida che si è messa subito in salita per gli azzurri, con l’Ungheria che ha preso il ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Spadiste per il bronzo (ore 16.20). Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-10 Allunga il vantaggio l’Ungheria. Ora Berrè e Gemesi. 2-5 Curatoli soffre nel primo assalto. Ora Samele e Szilagyi. 13.15: Comincia la semifinale. In pedana Curatoli e Szatmari 13.01: Appuntamento alle 13.15 con la semifinale della sciabola maschile tra Italia e Ungheria 12.50 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Cina per 44-31 e dovrà quindi accontentarsi della ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Cina spegne i sogni azzurri. Spadiste sconfitte - lotteranno per il bronzo : Sfuma il sogno finale per la squadra azzurra di spada femminile ai Mondiali di Budapest. L’Italia è stata sconfitta dalla Cina con il punteggio 44-31. Il quartetto italiano (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alice Clerici) scenderà dunque in pedana per conquistare la medaglia di bronzo e per centrare comunque un podio fondamentale per la continua crescita di questa squadra. E’ stata una sfida equilibratissima per ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre : Italia senza rivali - le azzurre ai quarti senza faticare : Dopo aver battuto la Romania ai sedicesimi, le fiorettiste azzurre superano senza patemi anche l’Ucraina con il risultato di 45-25 Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo si qualificano per i quarti di finale del torneo iridato di Fioretto femminile a squadre, in corso di svolgimento a Budapest. Le fiorettiste azzurre non lasciano scampo nemmeno all’Ucraina, dopo aver piegato senza fronzoli ai ...

Scherma - Mondiali 2019 : gli sciabolatori dominano con la Georgia e volano in semifinale : La squadra italiana di sciabola maschile non tradisce le attese e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Budapest. Dopo le due brillanti vittorie di ieri contro Repubblica Ceca ed Ucraina, il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano) ha superato anche la Georgia nei quarti di finale per 45-33. Un successo molto importante anche in ottica qualificazione olimpica con Tokyo che si avvicina sempre di più ...

Scherma - Mondiali 2019 : Italia in semifinale nella spada femminile a squadre! Battuti gli Stati Uniti : Grandissima prestazione delle spadiste azzurre, che volano in semifinale nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici prosegue il proprio cammino grazie alla vittoria nei quarti di finale per 25-22 contro le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti. Le nostre portacolori hanno saputo quindi superare delle avversarie molto forti ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Fiorettiste agli ottavi - spadiste e sciabolatori per il podio. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18: L’Italia si qualifica per gli ottavi. 43-20 per la Romania. 9.12: 40-16 per l’Italia. Ora Volpi in pedana per chiudere la contesa. 9.08: Prima degli ultimi due assalti. Italia-Romania 35-14. 9.04: Errigo prosegue il dominio azzurro. 30-14. 8.59: Volpi porta l’Italia sul 25-12. 8.56: Italia sempre in pieno controllo. 20-10 per le azzurre. 8.50: Errigo domina e ...