Mondiali di nuoto 2019 – Quattro finali e il Setterosa contro l’Ungheria | il programma di

Italia-Grecia pallanuoto - Quarti Mondiali 2019 : data - programma - orari e tv : Martedì sarà tempo di Quarti di finale anche per i Mondiali di pallanuoto, che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello dopo aver vinto il Girone D oggi ha osservato un turno di riposo. L’Italia conosce ora il nome della sua prossima avversaria: la Grecia ha appena battuto gli USA e sfiderà gli azzurri di Sandro Campagna il 23 luglio alle 11.30 ora italiana. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su ...

Mondiali di nuoto 2019 – Detti in finale nei 400 sl - record Di Liddo nei 100 farfalla : i risultati delle prime batterie : Si sono disputate questa mattina le prime batterie del programma di nuoto a Gwangju, subito in evidenza gli azzurri Comincia lo spettacolo del nuoto al Nambu University Municipal Aquatics Center, sede dei Mondiali in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud. Bene gli azzurri nelle batterie svoltesi nella notte italiana, molti i pass staccati per semifinali e finali che andranno in scena nel primo pomeriggio. Gian Mattia ...

Elena Di Liddo Nuoto - Mondiali 2019 : “Ho avuto ottime sensazioni - ma in semifinale sarà un’altra storia…” : Elena Di Liddo si è dimostrata in grande spolvero nelle batterie dei 100 farfalla donne con il tempo di 57″18 che rappresenta il nuovo record italiano. Una prova di notevole sapienza tattica e di qualità disputata alle spalle della dominatrice della distanza, la svedese Sarah Sjoestroem (56?45). Quarto crono complessivo per l’atleta di Bisceglie, e facile accesso alle semifinali, che meritano una analisi approfondita, riservata ai ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. Programma - orari e tv : Domani, lunedì 22 luglio, sarà tempo di quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa dopo aver vinto il Girone D ha osservato un turno di riposo, saltando gli ottavi, ma ora affronterà l’Ungheria, che ha giocato una partita in più ed ha dovuto superare la Nuova Zelanda. La partita di domani si giocherà alle 11.30 ora italiana. Tre gare al giorno saranno trasmesse ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming : Lasciato alle spalle il programma del Nuoto sincronizzato e quello del Nuoto di fondo, i Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud) entrano nella settimana dedicata al Nuoto in vasca con la prima lunghissima giornata di competizioni che vedrà immediatamente le prime quattro finali. Dopo le batterie della mattinata alle 13:00 cominceranno i primi veri attacchi alle medaglie: nei 400m stile libero maschili saranno impegnati per l’Italia nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIS AZZURRO in finale. Bene Detti - dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO (LA NOTTE IN ITALIA) 5.55: Appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata! A dopo 5.54: Si chiude qui una mattinata tutto sommato trionfale per l’Italia. Nei 400 stile Detti e De Tullio in finale. Nella 4×100 stile finale per gli azzurri. In semifinale Cusinato nei 200 misti, Scozzoli e Martinenghi nei 100 rana, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 21 luglio. Detti - De Tullio e 4×100 sl maschile in finale! Record italiano di Di Liddo nei 100 farfalla : Al Nambu University Municipal Aquatics Center sono andate in archivio le batterie della prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Un day-1 positivo per gli azzurri che ben si sono comportati. Nelle heat dei 400 stile libero uomini Gabriele Detti e Marco De Tullio staccano il pass per la finale, convincendo per l’interpretazione della gara: 3’45″49 (quarto crono) e 3’45″99 (settimo crono) ...

Nuoto - Mondiali 2019 : 4×100 sl maschile italiana in finale! Prova solida degli azzurri : Si è completata una buona mattinata per il Nuoto italiano, nel primo giorno di gare ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Dopo le ottime prestazioni di Gabriele Detti, Marco De Tullio e di Elena Di Liddo, è arrivata anche la qualificazione alla finale della 4×100 sl maschile. Una Prova di buona qualità per Santo Condorelli (48″67), Manuel Frigo (47″90), Alessandro Bori (48″49) e Alessandro Miressi (47″60) che ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi in semifinale nei 100 rana. Peaty già spaziale! : Missione compiuta per Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nelle batterie dei 100 rana uomini, della prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud). Gli azzurri, in heat davvero molto veloci, sono riusciti ad ottenere il passaggio alle semifinali: 14° tempo (59″58) per il lombardo e 15° tempo (59″61) per il romagnolo. Un livello altissimo in cui in pochi decimi c’è una concentrazione ...

Nuoto - Mondiali 2019 : record italiano di Elena Di Liddo nelle batterie dei 100 farfalla. Sjoestroem in vetta - Bianchi in semifinale : Una farfalla semplicemente regale quella di Elena Di Liddo, impegnata nelle batterie della prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, nelle heat dei 100 delfino, ha ottenuto il nuovo record italiano della distanza, nuotando in maniera molto convincente il crono di 57″18 e migliorando il precedente limite nazionale che apparteneva a Ilaria Bianchi (57″22). Una gara d’attacco per la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti e Marco De Tullio in finale nei 400 sl. Miglior crono per Sun Yang : E’ iniziata bene per l’Italia l’avventura di questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle batterie dei 400 stile libero uomini Gabriele Detti e Marco De Tullio hanno ottenuto il quarto e settimo crono delle heat e dunque hanno avuto accesso alla finale. Grandi attese per il livornese, autore quest’anno del secondo tempo al mondo. Il toscano, nella penultima batteria, ha saputo gestire con autorevolezza ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - DOPPIETTA AZZURRA in finale nei 400 : Detti e De Tullio! Cusinato in semifinale nei 200 misti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.48: La keniana Muteti si aggiudica la seconda di sei batterie in 1’02″88 3.47: La boliviana Margett vince la prima batteria dei 100 farfalla in 1’02″59. Che avvio di Mondiale per l’Italia! Abbiamo ancora negli occhi un Detti scioltissimo che vince la penultima batteria e De Tullio che si migliora nell’ultima. BRAVISSIMI! 3.45: Questi i finalisti dei 400 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Cusinato in semifinale nei 200 misti. Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.33: C’è Gabriele Detti nella corsia 4 della quarta batteria dei 400 stile libero. Al suo fianco l’australiano Horton 3.32: Il greco Negris si aggiudica la terza batteria con 3’50″81 e va in testa alla graduatoria provvisoria 3.26: Il giordano Baqlah si aggiudica la seconda batteria dei 400 stile libero con il tempo di 3’51″59 davanti al turco Gezmis 3.21: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Gabriele Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agfli appassionati di Nuoto. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programma della giornata (21 luglio) – Gli azzurri in gara (21 luglio) – Il medaglie dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. L’Italia si presenta con tante ...