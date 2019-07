Minori | il ministro della Giustizia Bonafede istituisce squadra per protezione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Domattina firmerò l’atto con cui istituirò al ministero unaspeciale diper ladei bambini. L’obiettivo è fare in modo che il sistemapossa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati. Tutti gli operatori dovranno sentire il fiato sul collo da partemagistratura che effettuerà i controlli. Il primo passo sarà una banca dati omogenea che attualmente manca”. È l’annuncio delAlfonso, spiegando che “quanto emerso nell’inchiesta Angeli e demoni su Bibbiano non deve accadere mai più”. Un’inchiesta sul sistema degli affidi nel Reggiano, ancora in fase preliminare, in cui uno dei principali indagati, lo psicoterapeuta Claudio Foti, è stato scarcerato dal Tribunale del Riesame che ha imposto l’obbligo di dimora per abuso ...

