Migranti | nuovi arrivi su barchini e tir frigorifero | Salvini apre lo scontro con l' Ue

Migranti - navi militari a difesa dei porti italiani e nuovi accordi con Libia e Tunisia per fermare le partenze : Il Comitato ordine e sicurezza decide nuovi interventi per bloccare i flussi migratori in ripresa. Altre dieci motovedette a Tripoli e nuovi accordi con Tunisi

Migranti - il piano di Salvini : nuovi mezzi alla Libia ed emendamenti al Decreto sicurezza : Dieci motovedette italiane da consegnare alla Guardia Costiera Libica entro l’estate, ma anche intensificazione dei...

Migranti - nuovi arrivi a Lampedusa : 11.12 Migranti arrivano a piccoli gruppi a Lampedusa e l'hotspot sull'isola che può accoglierne 97 comincia a risentirne. Nella notte, 19 a bordo di una barchino sono stati intercettati da una motovedetta vicino al porto. Ieri in un altro sbarco cosiddetto"fantasma" ne erano arrivati un'altra decina. Sono circa 200 ora le persone presenti nell'hotspot.

I Migranti in Libia e i nuovi problemi per Raggi : Com'era quella cosa di Salvini su partenze zero e quindi morti zero? Ieri si è visto, in modo clamoroso, che si muore anche prima di prendere il mare. Oggi la minaccia di Al Serraj, ovviamente con carico propagandistico, di liberare improvvisamente tutti i migranti dei centri di detenzione libici.

Migranti - Salvini contro Berlino e Parigi. Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo : Il ministro dell’Interno: «Al presidente tedesco dico di occuparsi di ciò che accade in Germania». E alla Francia: «Indirizzeremo i prossimi barconi verso Marsiglia». Intanto Nuovi arrivi in Sicilia: l’Ong spagnola Open Arms ha localizzato una imbarcazione al largo della Libia

Migranti - Berlino difende la capitana Carola Rackete : «Chi salva vite non è criminale». Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo : L’imbarcazione era stata localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini (di cui uno neonato) e 3 donne incinte. 11 persone sono già sbarcate a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Sea Watch, Salvini: «Rackete è una fuorilegge»

Migranti - nuovi arrivi : 11 già a Lampedusa. 40 portati dalla Gdf verso Pozzallo La diretta L’Olanda scarica Rackete : L’imbarcazione localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini (di cui uno neonato) e 3 donne incinte. 11 persone già sbarcate con motovedetta della Guardia costiera. Sea Watch, Salvini: «Rackete è una fuorilegge»

Papa : poveri e Migranti i nuovi schiavi ma non durerà : Giudicati "spesso parassiti della societa'", percepiti come "minacciosi o incapaci", "trattati da rifiuti" con "retorica e sopportati con fastidio", "braccati" dai ricchi come in una battuta di caccia per renderli schiavi. Sono i poveri, ai quali "non si perdona neppure la loro poverta'". Papa Francesco nel Messaggio per la III Giornata Mondiale dei poveri che si celebra il 17 novembre sul tema 'La speranza dei poveri non sara' mai delusa' ...

Il Papa : «Migranti spesso strumentalizzati per uso politico - sono i nuovi schiavi» : Il messaggio del pontefice in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri: «A loro non si perdona neppure la loro povertà, sono trattati come rifiuti in una discarica umana»

Migranti - nuovi sbarchi a Lampedusa e in Calabria : Proprio come si prevedeva la bella stagione sta portando con sé nuovi sbarchi quotidiani. Oltre ai 170 Migranti arrivati nel corso del weekend, oggi ci sono stati altri arrivi, in particolare a Lampedusa e in Calabria.A Lampedusa questa mattina all'alba c'è stato un mini-sbarco di cinque persone che sono arrivate a bordo di un barchino al porto e da lì sono poi state portata al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Più tardi ...